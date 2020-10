Figueres assumirà els 5,8 milions del Carme Guasch i Educació tornarà el 90%

L'equip de govern de Figueres (ERC, PSC, Canviem Figueres i Guanyem Figueres) ha tancat un conveni amb el Departament d'Educació a través del qual l'Ajuntament es compromet a assumir la inversió de 5,8 milions d'euros (MEUR) per fer la nova escola Carme Guasch i la Generalitat a tornar el 90% del cost en tres anys. L'alcaldessa, Agnès Lladó, diu que tenen previst portar l'acord al proper ple de novembre i que el nou centre –l'únic de la ciutat que continua en barracons- pugui obrir el curs 2023-2024.

La previsió és començar a redactar el projecte executiu el segon semestre del 2021 i comptar amb una primera partida d'obres l'any 2022.

L'escola Carme Guasch es va inaugurar l'any 2006 i des d'aleshores ha estat en instal—lacions provisionals. Catorze anys després, el centre continua en mòduls prefabricats i s'ha convertit en l'únic de la ciutat en aquestes condicions.



Catorze anys en barracons

La construcció d'un nou centre balla des de fa anys. L'exalcalde i exconseller Santi Vila va anunciar la voluntat de traslladar el centre a l'antiga presó l'any 2008. La voluntat era rehabilitar l'espai i convertir les cel—les en aules educatives. Tot plegat, havia de fer-se a partir del 2010, quan es tanqués el centre penitenciari i els interns es traslladessin a la nova presó del Puig de les Basses.

El projecte es va acabar descartant per l'elevat cost que suposava i l'actual equip de govern va proposar al Departament canviar la ubicació per accelerar-ne la construcció. La proposta passava per una edificació al mateix espai on hi ha les actuals instal—lacions i en una parcel—la adjacent a la vessant sud.



El tràmit urbanístic

El ple d'aquest mes d'octubre va aprovar per unanimitat la modificació puntual del Pla General per fer possible la construcció en aquest espai. Actualment l'escola està en barracons en un espai declarat com a zona verda. Per tal de compensar aquesta requalificació de terrenys, l'Ajuntament ha canviat els usos d'uns altres terrenys en el mateix barri per declarar-los com a zona verda.

Ara, l'Ajuntament ha fet un pas més i ha tancat un conveni amb Educació. En l'acord, el consistori es compromet a assumir el cost de la construcció, valorada en uns 5,8 MEUR i el Departament a tornar el 90% de la inversió en tres anualitats. Concretament, entre el 2023 i el 2025. Lladó recorda que el consistori ja té una reserva de 325.000 euros per a la redacció del projecte executiu, que preveu començar a redactar durant el segon semestre de l'any que ve.



Una escola "de maons"

L'alcaldessa assegura que els pressupostos del 2022 ja comptaran amb una partida per començar a aixecar el nou centre. "La previsió és que les obres de construcció tinguin una durada de 18 mesos i, per tant, podríem dir que els alumnes ja podrien començar el curs 2023-2024 en una escola de maons", afegeix.