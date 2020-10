Comissen 5.100 objectes falsificats en una botiga de la Jonquera

La Guàrdia Civil ha comissat 5.100 objectes falsificats en una botiga de la Jonquera.

L'actuació es va fer dissabte i els productes estan valorats en més de 928.000 euros.

Els agents van actuar després de constar l'existència d'un local comercial on presumptament hi havia exposats una gran quantitat d'articles suposadament falsificats.

La botiga es troba al nucli de Els Límits de la Jonquera i la Guàrdia Civil de Girona va tenir coneixement en la seva lluita contra el frau i la falsificació de marques comercials que s'hi exposava gènere falsificat de diferents marques de prestigi, com samarretes, dessuadores, sabatilles d'esport, bosses, xandalls, entre altres.

Per tot això els guàrdies civils de la Secció Fiscal de la Jonquera, van decidir el dissabte. Van inspeccionar el local i van comprovar que efectivament hi havia gènere suposadament falsificat. Els pèrits de diferents marques van confirmar que eren còpies. Els agents van intervenir un total de 5.100 articles confiscats per un valor de 928.200 euros.

De l'actuació a la Jonquera, els agents van instruir diligències per un suposat delicte contra la propietat industrial, que van ser remeses al jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.

Cal destacar que des d'inici de l'enguany fins a l'octubre la Guàrdia Civil de Girona ha realitzat 17 inspeccions en locals comercials i ha confiscat més de 32.900 articles falsificats valorats en més de 5,9 milions d'euros.

Cal destacar que les falsificacions causen anualment un important cost a les marques comercials objecte del frau, cosa que comporta una pèrdua d'ingressos per a aquestes marques i per a la hisenda pública.