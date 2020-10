Un motorista circula a 221 km/h en una via de Garriguella on només es pot anar a 90

Els Mossos han denunciat penalment un home per conduir temeràriament a 221 quilòmetres per hora una motocicleta en una via limitada a 90 quilòmetres per hora i publicar-ho a internet. L'home denunciat feia difusió a les xarxes socials dels vídeos amb les infraccions.

Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit de Girona, amb la col·laboració d'efectius de seguretat ciutadana de la comissaria de Figueres, van denunciar penalment el passat 15 d'octubre un home de trenta anys, de nacionalitat francesa i veí de Garriguella, com a presumpte autor de dos delictes contra la seguretat viària: una per conduir de manera temerària i l'altra per circular a una velocitat penalment punible.

Els fets van iniciar-se a principis del mes d'octubre, quan els Mossos van rebre diverses denúncies dels veïns de Garriguella, que mostraven el seu malestar per la circulació de diverses motocicletes que posaven en perill els habitants de la població, tant nens com adults i gent gran. Les motocicletes circulaven a velocitats exagerades.

Els agents van obrir una investigació i van veure que el presumpte autor dels fets era un veí de Garriguella mateix, que tenia un canal de YouTube i havia penjat diversos vídeos a les xarxes socials conduint temeràriament, a velocitats penalment punibles i, fins i tot, donant-se a la fuga d'una patrulla policial. En un dels vídeos, l'home explicava els canvis que havia efectuat a la motocicleta per aconseguir fer-la arribar a tan altes velocitats.

En una d'aquestes filmacions es podia comprovar que l'home circulava a 221 quilòmetres per hora per la carretera C-252, en un tram limitat genèricament a 90 quilòmetres per hora.

Després de veure els vídeos, els Mossos van identificar l'autor dels fets i, un cop li van prendre declaració, li van obrir diligències i va quedar denunciat penalment com a presumpte autor de dos delictes contra la seguretat viària, conduir temeràriament i circular a una velocitat penalment punible. i.

