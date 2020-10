Figueres crearà un circuit d'entrada i sortida i un horari especial al cementiri per Tots Sants

L'Ajuntament de Figueres posarà en marxa un dispositiu i un horari especial al cementiri per Tots Sants com a mesures per evitar els contagis de la Covid-19.

Es recomana que les visites no es concentrin durant el cap de setmana. Que es facin en grups de no més de dues persones i que no durin més de trenta minuts.

Els dies 31 d'octubre i 1 de novembre s'ampliarà l'horari d'obertura de les 8 del matí a les 6 de la tarda, i el dia 30 d'octubre, l'horari d'accés serà de les 3 de la tarda a les 6.

Les visites s'aconsella que es facin durant la setmana vinent per no concentrar-les el cap de setmana.

Per evitar aglomeracions, es crearà el circuit d'entrada, per la porta principal, i de sortida, pel passeig del Cementiri. La porta d'accés es tancarà a tres quarts de sis de la tarda.

Demanen grups de dues persones, estades de mitja hora i que es mantinguin les distàncies de seguretat, recorda l'ús obligatori de mascareta i la utilització de gel hidroalcohòlic.