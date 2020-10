Las Vegas de Figueres reobre les portes demà després de tres mesos tancat

Els Cinemes Las Vegas de Figueres tenen previst reobrir les seves sales demà després de tres mesos de tancament, el juliol, arran de les mesures de seguretat decretades per l'Ajuntament de Figueres. Des que es va reobrir la històrica sala per part del cineasta Ventura Pons s'han anat produint incidències que els han obligat en alguna ocasió a tancar.

La sala de cinema figuerenca donarà a conèixer la cartellera just abans de divendres, però ja ha avançat que té previst recuperar les retransmissions, en directe i en diferit, d'òpera i ballet que ja s'anava fent. A través de les xarxes, també han convidat els seus seguidors a escollir estrenes de l'any passat que van aconseguir premis Oscars.



L'únic al centre de la ciutat

Els responsables dels Cinemes Las Vegas, l'únic ubicat al centre de la ciutat, van anunciar, ja fa uns dies, la reobertura, a través de les xarxes socials, quelcom que va ser molt ben acollit pels seus usuaris i seguidors.

Inicialment esperaven fer-ho el dia 16 d'octubre passat i així ho havien comunicat, però va caldre endarrerir la data, finalment, «a causa d'alguns imprevistos».

El darrer tancament de la sala es va anunciar el 22 de juliol respectant les normes decretades per les autoritats sanitàries. Esperaven resoldre-ho en quinze dies però finalment s'ha allargat tot l'estiu. Els responsables ja ho tenen tot a punt per obrir en les condicions que requereix la situació actual. I divendres s'espera la primera sessió de cinema.

Mantenir el cinema Las Vegas és una de les apostes dels darrers governs. L'antiga sala va tancar les portes l'any 2000. Va tornar-les a obrir l'abril de 2018 per part del cineasta Ventura Pons que va decidir-se per aquest projecte després de visitar la ciutat per gravar Miss Dalí. Des dels inicis va tenir problemes per adaptar-se. I més tard es van produir queixes per part del personal pels retards a pagar-los. Des de la seva obertura s'ha tancat en més d'una ocasió per solventar problemes.

El novembre de l'any passat va tornar tancar i posteriorment va canviar de mans. A mitjans de desembre del 2019 es va signar el traspàs entre la propietat i l'empresa Picking SPI i va reobrir de nou les portes. L'actual govern va mediar durant setmanes per evitar el tancament de la sala. En aquesta ocasió el tancament estaria relacionat amb el compliment de le mesures sanitàries i les sales esperen reobrir divendres.