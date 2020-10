Intenta saltar-se un control i li troben 3,1 quilos de droga

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes a Figueres i la Jonquera per transportar cabdells de marihuana dins el cotxe. En les dues actuacions policials van intervenir prop de cinc quilos de droga. Valorada en més de 9.000 euros. Els arrestats pels agents de són tres homes de 22, 24 i 41 anys, de nacionalitat francesa i espanyola, amb domicilis desconeguts i a Figueres. Se'ls acusa de ser els presumptes autors d'un delicte contra la salut pública. Els detinguts, un d'ells amb antecedents, van quedar amb llibertat després de passar a disposició judicial.

El primer dels fets es remunta al 13 d'octubre, agents de paisà de Figueres van veure un vehicle que circulava a gran velocitat per la carretera N-II, just a la sortida de Figueres. Els Mossos van fer un seguiment discret del vehicle i després de veure que realitzaven una conducció estranya. Arran dels fets van alertar patrulles de la Jonquera per interceptar-los en un control. El conductor va intentar fer mitja volta però agents de paisà els van aturar. Els Mossos els van identificar i escorcollar. Al maleter del turisme van trobar 3,1 quilos de cabdells de marihuana.



Forta olor de marihuana

La tarda del 16 d'octubre agents de Seguretat Ciutadana de Figueres van detenir un home per transportar 1,53 quilos de cabdells de marihuana. Mentre patrullaven per la rotonda de l'N-260, al punt quilomètric 29, els agents van detectar una forta olor de marihuana que sortia d'un turisme que circulava amb les finestres abaixades. El van aturar a l'avinguda Vilallonga i detenir.