L'estació del TAV, pendent del nou barri

L'estació del TAV de Figueres Vilafant se situa entre dues poblacions, envoltada de terrenys agrícoles, i pendent de la transformació en un barri residencial, comercial i de serveis de Vilafant. Des de fa sis anys hi ha una proposta inclosa al POUM que s'està tramitant. La lentitud de l'administració de la Generalitat impedeix que avanci i el barri haurà d'esperar encara alguns anys. Mentrestant, l'Ajuntament de Vilafant ha avançat en propostes de connexió de les carreteres principals i la connexió amb la ciutat de Figueres. Són dos dels temes que s'estan definint i negociant.

Una de les propostes és la sortida de l'autopista o l'enllaç des d'aquesta cap a l'estació del TAV. Vilafant l'ha dibuixada i la té sobre la taula. L'ha fet arribar a l'Ajuntament de Figueres perquè entre les dues ciutats l'acabin de definir i connectar amb els carrers urbans.

La sortida de l'autopista se situaria a l'altura del castell de Sant Ferran de Figueres i amb una rotonda posterior que connectaria amb l'estació a l'altura de Llers.



De la C31 a l'estació

Una altra carretera pendent de desenvolupar és la continuació de la C31, la carretera de l'Escala, des del Pont del Príncep, creuant Vilafant, fins a l'estació del TAV.

Es considera una via molt necessària per connectar l'equipament ferroviaria amb la carretera que condueix a les poblacions del Baix Empordà.

En aquest darrer cas ja s'estaria pendent del projecte executiu, segos ha explicat l'alcaldessa de Vilafant, Concol Cantenys. «És una connexió imprescindible perquè ara s'ha d'entrar per Figueres». Una vegada al Pont del Príncep, la carretera queda tallada i és imprescindible passar pel teixit urbà de Figueres o Vilafant per arribar fins a l'estació.

Mentres s'espera que el POUM pugui tirar endavant, la feina que porta a terme l'Ajuntament de Vilafant és «proposar i estudiar com connectem els nostres vials que surten de l'estació cap a Figueres, i ajustar els que ells tinguin previstos». Vilafant té el POUM més avançat però Figueres també hi ha començat a treballar.

«Des de fa mesos esperem els informes del planejament, van lents i no ens arriba res», lamenta Cantenys. A Vilafant estan en període de resoldre al·legacions i incorporar totes les prescripcions dels departaments de la Generalitat, sobretot l'ACA».

El retard afecta diversos sectors pendents de desenvolupar, però un dels més importants és el de l'estació del TAV.

«Al barri hi haurà una zona de seveis associada a l'estació i el desenvolupament d'un barri mixt amb habitatges i comercial que s'unirà a tot el Puig Grau fins arribar a l'estació», explica l'alcaldessa.



Barri residencial i turisme

S'ha plantejat com un barri amb primeres residències, una extensió des de Vilafant. Ara bé, per la situació, s'espera que hi hagi equipaments com hotels que estaran molt relacionats amb la presència del servei ferroviari.

El document del POUM planteja el barri de l'Estació, residencial, amb 7,89 hectàrees.

Els terrenys llinden, a la part nord, amb la riera Galligans i el bari del Turó Baix de Figueres. A la banda sud, la urbanització de Les Oliveres. S'hi podran edificar un màxim d'uns 450 habitatges de certa densitat, tot i no ser grans edificis.

«Un barri amb hotels, restaurants a primera línia i anava creixent amb una transició al sistema d'habitatges que hi ha actualment a Vilafant, que són unifamiliars, a vivendres que són mixtes. A la part de baix pot haver-hi centres comercials petits, comerços i activitats econòmiques i dues plantes». És una transformació progressiva de la vivenda unifamiliar de Vilafant.

Una vegada desenvolupat transformarà un entorn que per la banda de Vilafant avui són terrenys agrícoles i per la de Figueres se situen en un dels sectors degradats de la ciutat, els barris de la zona oest.

A més, la presència d'hotels o restaurants, entre altres equipaments, s'espera que sigui un element per atraure turisme des de la pròpia estació ferroviària. Fa sis anys es va presentar la primera proposta.