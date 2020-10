Salut comença les obres per millorar el CAP Ernest Lluch de Figueres

Redacció

Salut ha començat els treballs de millora de l'accessibilitat al CAP Ernest Lluch de Figueres. Els treballs, que no afectaran l'activitat assistencial, també ampliaran la zona d'urgències i atenció continuada i renovaran l'àrea d'atenció a l'usuari.

Els treballs s'espera que tinguin una durada de sis mesos. Es faran en dues fases per no afectar l'activitat. Les obres tenen un pressupost de 354.000 euros.

A la primera fase es crearà la nova àrea administrativa. A la segona es farà la nova àrea d'urgències, amb nous boxs i tres consultes d'atenció continuada. També es millorarà l'àrea de treball dels professionals del centre amb la creació de dos despatxos polivalents.

El CAP Ernest Lluch ja va viure una reorganització d'espais el juliol del 2018 quan es va inaugurar el nou CAP Josep de Masdevall Terrades a la capital alt empordanesa. La posada en marxa d'aquest nou equipament també va suposar el desmantellament del CAP Figueres Sud, que s'havia creat 11 anys abans en una construcció prefabricada.

Amb la posada en marxa del CAP Josep de Masdevall, el centre Ernest Lluch ja va recuperar espai perquè tota l'atenció pediàtrica es va traslladar al nou CAP, fet que va permetre descongestionar les consultes i facilitar l'organització de visites, ha informat Salut.

Les obres que ara s'hi duen a terme serviran per a modernitzar l'edifici i per canalitzar millor els circuits de pacients. Tot i que amb la situació actual provocada per la Covid-19 aquests s'han vist alterats completament, el nou disseny de la planta baixa del CAP està pensat per a oferir una millor accessibilitat, tant ara mateix com més endavant quan la situació sanitària es normalitzi, remarquen des de Salut.