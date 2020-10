Veïns i Salvem rebutgen el projecte d'ampliació de la carretera de Siurana

El projecte d'ampliació de la GiV-619 a Siurana d'Empordà, des del municipi fins a la C31 -la carretera de l'Escala- ha generat un moviment d'oposició veïnal al qual s'ha sumat la plataforma Salvem l'Empordà. El projecte que ha estat aprovat per la Diputació de Girona suposa una inversió de 856.000 euros, l'ampliació de la via i la creació d'una variant per salvar un nucli veïnal. Mentre la Diputació argumenta que és per seguretat i pel trànsit a la via, els opositors consideren que és desmesurat i respon només a la voluntat de facilitar el pas de camions de dues empreses i el polígon industrial. Demanen que s'aturi. L'Ajuntament està d'acord amb l'ampliació de la via però presentarà al·legacions per la variant. També insisteix que els camions està prohibit que circulin per la carretera.

La tramitació tot just comença i s'està a l'espera que es posi a exposició pública per presentar-hi al·legacions. Des de Salvem l'Empordà, la portaveu, Marta Ball-llosera, ha posat de manifest que l'han començat a estudiar i que s'alineen amb els veïns.

Des de la plataforma veïnal Salvem Siurana creada han explicat que primer van intentar obtenir sense èxit informació de l'Ajuntament. Vista l'aprovació del projecte el passat 20 d'octubre per part de la Diputació de Girona han decidit començar a mobilitzar-se. Una de les iniciatives ha estat demanar signatures a través d'un portal d'internet per tal d'aturar l'ampliació.

El projecte contempla el condicionament de dos trams de la carretera GiV-6219 de la C31 a Vilamalla per Siurana. I una variant entre el nucli de Siurana i el de Baseia, separats per un quilòmetre. Aquesta darrera part principalment genera un impacte important perquè separa els nuclis per una variant i dos ponts. A més, afecta tot l'entorn. «Desconfiguraria la imatge més característica de l'entrada a Siurana, camps expropiats, ponts de formigó sobredimensionats, tala de vegetació i els roures», diuen. Creuen que suposaria fer inviable conviure vianants i vehicles, en comptes de buscar unir els dos nuclis.

Consideren que suposaria un fort impacte per a la població. Entenen que la carretera actual podria millorar-se en algun punt però no com està plantejada.

El projecte està justificat pels 593 vehicles d'Índex Mitjà de Desplaçaments. Suposaria, diuen els veïns, que passin 50 vehicles per hora per Siurana.

Dubten de la xifra i creuen que l'ampliació de la via respon a facilitar el pas de vehicles pesants de dues empreses instal·lades a Garrigàs i del futur creixement del polígon de Vilamalla.

Des de Salvem l'Empordà també han manifestat que «hi ha dues empreses que fan servir la carretera per fer passar els camions i caldria esbrinar quines empreses són, on estan ubicades i si estan en sòl industrial». Creuen que potser les empreses estan ubicades en un punt que no pertocaria i s'han de posar en sòl industrial si tenen aquest volum de mercaderies. Amb la informació de la qual es disposa fins al moment consideren que potser l'ampliació no s'ha plantejat pensant en el benefici dels pobles. Pendents que surti a exposició pública la plataforma, s'està acabant d'estudiar el projecte. El moviment veÏnal, per la seva banda, té clar el greu impacte pel territori, que se'n veuria afectat, i la tranquil·litat també dels veïns.



L'Ajuntament contra la variant

Des de l'Ajuntament, l'alcalde, Jordi Soto, ha manifestat que el govern està d'acord que cal ampliar-la perquè «no compleix el mínim requisit via legal per poder transitar-hi dos vehicles i per tant estem d'acord que es faci l'ampliació a dos carrils de tres metres», però afegeix que «el que sí és cert és que contempla una futura variant al veïnat de Baseia» amb la qual no estan d'acord i presentaran al·legacions.

Pel que fa al pas de camions, assegura que ara mateix està restringit. El problema admet que són els vehicles pesants d'aquestes dues empreses però si respecten la restricció no poden passar per la població.