La millora dels accessos de l'N-II a Garrigàs i Pontós està aturada des de fa cinc anys

El projecte de millora de les interseccions de Garrigàs i Pontós des de l'N-II està pendent des de fa més d'una dècada. Fa cinc anys van començar els treballs però es van aturar després de poc més d'un mes. Des de llavors s'ha presentat un projecte, s'ha aturat per integrar-lo al del desdoblament i de nou s'ha vist aturat quan l'Estat ha decidit aparcar el desdoblament. Ara queda la incertesa de si es pretén millorar o no. Afecta també el trànsit entre pobles. A Siurana d'Empordà demanaran als Mossos controls i volen posar càmeres de videovigilància per evitar el pas de camions.

L'agost de 2016 dos-cents veïns de Borrassà, Garrigàs, Pontós i Palau de Santa Eulàlia van tallar durant mitja hora l'N-II reclamant millores a la intersecció, que es considera un dels «punts negres» de la carretera, on hi ha hagut nombrosos accidents. Els vehicles han d'aturar-se al centre de la via per desviar-se cap a les carreteres que porten a aquestes poblacions. Els alcaldes i veïns reclamaven una millora que havia començat un any abans però s'havia aturat i que en feia vint que estaven esperant.

Quatre anys després s'han fet tràmits, s'ha començat a executar un projecte però continua aturat i ara la paralització del desdoblament ho complica més.

Els treballs es van adjudicar per 6,89 milions d'euros (MEUR i es preveien construir rotondes a banda i banda i connectar-les amb un pas elevat. L'adjudicatària va començar l'obra abans de les eleccions generals de 2015 però passades es van aturar.

L'Estat va informar més tard que es va aturar en aparèixer problemes tècnics. Es va decidir tornar a redactar el projecte i integrar-lo dins del desdoblament. No va ser fins al 2019 que els tècnics es van desplaçar a la zona per estudiar sobre el terreny el projecte que s'ha tramitat per tirar-lo endavant.

El recent anunci del ministre de Transports, José Luis Ábalos, sosté que la hipòtesi és que quan no hi hagi peatges, l'autopista absorbirà el trànsit de mitjà i llarg recorregut i que l'N-II servirà per a desplaçaments locals.

Preguntada per Diari de Girona, l'alcaldessa de Garrigàs, Pilar Bosch, considera lògic que ara es contempli l'ús de l'autopista lliure de peatges, però criticava que l'N-II no s'hagi millorat ni desdoblat molt abans. «No té sentit que una Nacional, que és la via d'accés al nostre país, sigui d'un sol carril per sentit», deia l'alcaldessa.

Bosch considera indispensable que es portin a terme els dos enllaços. «Ara mateix quedem desprotegits quant a seguretat, perquè ens hem d'aturar a l'N-II i és un risc», lamenta. Una situació que, indicava, es remunta a 1986.

En la mateixa línia es manifestava l'alcaldessa de Pontós, Bàrbara Van Hoestenberghe. «Si no es fa la inversió del desdoblament, volem que l'N-II es millori perquè funcioni realment com una carretera local», demanava. Creu que s'han de millorar els accessos i facilitar que hi puguin passar les bicicletes.

El fet que els accessos des de l'N-II siguin perillosos fa que alguns vehicles pesants que han d'accedir a Garrigàs, per exemple, optin per altres carreteres.

És el que creuen, per exemple, des de Siurana d'Empordà, un municipi de 160 habitants per on fins ara creuaven camions de dues empreses de la zona.



Siurana vol evitar els camions

L'alcalde, Jordi Soto, explica que venen per la C31 des de l'Escala cap a Figueres i aprofiten la carretera de Siurana per no haver de fer més volta fins a Garrigàs.

El municipi espera que es millorin els accessos, per exemple, des de l'N-II per facilitar que els camions no hagin d'utilitzar la via de Siurana d'Empordà que ara està pendent d'un projecte d'ampliació que ha generat rebuig per l'impacte que comportaria.

Ara mateix la via és obsoleta fins i tot pel trànsit normal, considera l'Ajuntament. Per això el pas de camions encara ho agreuja més.

L'alcalde de Siurana assegura que s'han donat indicacions als Mossos d'Esquadra perquè controlin el pas dels vehicles pesats que ara el tenen prohibit, però «molts no fan cas».

A més, l'alcalde de Siurana ha explicat que volen posar càmeres de videovigilància a les dues entrades de la població. Els veïns fa temps que reclamen que no passin els camions. Actualment un cartell els prohibeix el pas.

Però respecte al control de Mossos i càmeres consideren que «són mesures intrusives. No deixen de ser mesures de control i en contra de la llibertat de moviments de les persones. A més, un cost afegit més», diuen. Dubten que les càmeres en un municipi de 160 habitants siguin el més idoni.