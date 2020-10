Rodaran part d'una sèrie de Netflix al pantà de Darnius-Boadella

El pantà de Darnius, on es rodaran algunes escenes.

Filmax i JK Guzmán Barcelona estan preparant el càsting de la seva nova sèrie per a Netflix: Feria. Entre les localitzacions del rodatge s'inclou el pantà de Darnius-Boadella, on estaran rodant el proper mes de novembre. Actualment estan buscant figurants per filmar les escenes previstes a l'Alt Empordà.

El perfil d'actors que es busca per participar en el rodatge són homes i dones entre 18 i 35 anys. La feina és remunerada i es durà a terme entre el 17 i el 19 de novembre. Les persones interessades s'han de posar en contacte amb les productores i enviar les seves dades.



Ambientada a Andalusia

Feria és una producció de Filmax per a Netflix, ambientada en un poble d'Andalusia. Està creada per Carlos Montero i Agustín Martínez i dirigida per Jorge Dorado i Carles Torrens.

Segons van explicar a la presentació, es rodarà entre Andalusia i Catalunya. El rodatge està previst entre els mesos de novembre de 2020 i març de 2021, aproximadament.

Està ambientada en els anys 90, en una petita localitat de tradició minera i s'endinsa en el món enigmàtic d'una secta a través de les peripècies d'Eva i Sofía, els pares de les quals desapareixen. Abans de fer-ho han deixat 23 víctimes, un terrible fet que hauran d'assumir les dues germanes. Aquest fet traumàtic canviarà per complet les seves vides i les seves relacions.

La sèrie està previst que tingui vuit capítols de cinquanta minuts i encara no hi ha prevista la data d'emissió.