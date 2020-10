Portbou requereix a Adif actuar a la Casa Gran per l'estat ruïnós en què es troba

L'Ajuntament de Portbou ha fet un requerimetn a Adif perquè intervingui a l'edifici de la Casa Gran -forma part de l'inventari del Patrimoni Arquitectònic de Cataluna- pel deteriorament en el qual es troba i perquè a l'interior hi ha sovint ocupes, amb el risc que això comporta. La Guàrdia Civil ha fet un informe que ha entregat a l'Ajuntament. És una de les moltes propietats que Adif té a la població. Justament acaba de treure a subhasta dos pisos.

La Casa Gran té la façana principal a l'avinguda de França. L'edifici es va construir el segle XIX. Està integrat per sis cases i té tres plantes.

L'alcalde, Xavier Barranco, ha explicat que és un edifici on es van allotjar en el seu temps els treballadors de Renfe i del qual Maria Mercè Roca va fer un llibre.

Però actualment «està en estat ruïnós», explica. Des de fa temps hi ha queixes de veïns pel seu deteriorament i perquè a l'interior hi entren persones per passar la nit o per allotjar-s'hi. Darrerament va arribar un informe de la Guàrdia Civil a l'Ajuntment.

L'alcalde constata que davant la deixadesa, el fet que està caient i que hi entren persones a l'interior aquesta setmana signa un requeriment a Adif perquè intervingui a la seva propietat per acabar amb aquesta problemàtica.

La Casa Gran és una de les diverses propietats que té Adif, que aquesta setmana posa a subhasta dos pisos a Portbou.

Dos pisos a subhasta

En concret, segons ha informat el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, es tracta de dues vivendes. Una sortirà a subhasta per un preu mínim de licitació de 41.000 euros i està situada al passatge Renfe. Té una superfície de 56,1 metres quadrats amb tres dormitoris, menjador, cuina, un bany i una galeria.

La segona vivenda està situada a l'avinguda de França. Té una superfície de 68,3 metres quadrats construïts. Disposa de dos dormitoris, menjador, cuina i bany. El preu mínim de licitació és de 46.000 euros.



El termini per presentar les ofertes és el 2 de desembre.

Segons el Ministeri, es tracta d'una mesura per millorar l'eficiència en la gestió dels actius dels quals disposen, generar ingressos i reduir els costos.

L'objectiu que es pretén és posar en valor el patrimoni mobiliari d'Adif que no s'utilitza per a la seva activitat normal oferint als actuals inquilins dels habitatges la possibilitat de comprar les propietats.