Actuen de nou a una església d'Albanyà per evitar-ne l'esfondrament

L'església d'Albanyà on s'està actuant per tal de consolidar-la.

L'església de Sant Cristòfol dels Horts continua la consolidació. Properament s'iniciarà una segona fase d'obres que atuarà sobre la coberta de la nau. Les obres permeten evitar l'esfondrament d'un temple que està inclòs a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Ha estat les iniciatives del grup de socis del Centre Excursionista Empordanès (CEE) les que han permès actuar sobre l'església. Encara faltarà una tercera fase d'obres per a la coberta de l'absis i paraments.

Una part de la nau de l'església es va esfondrar fa uns anys. La resta del temple patia forces deficiències, algunes encara per solventar. Per això el 2018 el grup de socis va decidir engegar accions perquè no acabés de caure el temple, un monument històric declarat Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIL) per la Generalitat.

«La volta que restava i la coberta de l'absis mostrava perill d'esfondrament, motiu pel qual van entrar en contacte amb l'arquitecte Joan Falgueras, amb experiència en consolidació, i amb l'alcalde d'Albanyà Joan Fàbregas», expliquen des del centre.



Subvenció

Segons el centre, l'Ajuntament els va posar facilitats i van obtenir una línia de subvenció de la Diputació de Girona en la qual es van obtenir 13.500 euros. Aquest finançament va permetre fer una primera intervenció durant la tardor del 2019 per tal de consolidar l'arc que quedava de la coberta i evitar-ne l'esfondrament, així com cosir i tancar les esquerdes de l'absis.

Ara s'espera engegar més obres. Segons el centre excursionista empordanès, s'ha aconseguit un nou finançament de 24.000 euros que permetrà una segona intervenció al llarg de la tardor per consolidar la coberta de la nau. Una vegada acabada aquesta actuació es preveu que només seria necessària una tercera i última actuació per consolidar la coberta de l'absis i els paraments espoliats.

El grup impulsor del Centre Excurionista considera que les actuacions que s'han portat a terme són importants però que s'haurien d'haver començat abans perque bona part de la nau s'ha esfondrat.



Parròquia de masies

Sant Cristòfol dels Horts és l'església d'un poble de masies disperses, actualment abandonat, situat a l'extrem septentrional del municipi d'Albanyà. La parròquia no apareix esmentada fins l'any 954.

De la parròquia de Sant Cristòfol del Horts depenien, en època postmedieval, les esglésies de Fontfreda, Carbonils, els Vilars, Oliveda i el Santuari de Santa Maria del Fau.