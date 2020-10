Els francesos col·lapsen la frontera

El Voló, a la Catalunya Nord, bloquejat per 200 persones i uns seixanta camions en una protesta per la decisió de França de suspendre fires que va col·lapsar l'accés al país quatre hores. Cues de fins a set quilòmetres a l'autopista d'entrada a la Jonquera i l'N-II d'entrada al Pertús. Llarguíssimes cues als estancs al Pertús i Portbou. Desenes de persones amb carmanyoles i entrepans pels vorals. Aquesta era la situació ahir al matí als municipis fronterers per l'impacte de la decisió de França de confinar els veïns a partir d'avui. La Jonquera ja es prepara pel xoc als negocis.

Les decisions franceses impacten directament sobre el comerç i la restauració de la Jonquera amb un alt volum de clientela del país veí. El tabac i l'alcohol són dos dels principals productes que adquireixen per la diferència de preu. Això va fer que ahir els estancs registressin enormes cues tant al Pertús com a Portbou després que el president francès, Emmanuel Macron, anunciés dimecres el nou confinament general almenys fins a l'1 de desembre, tot i que menys estricte que el de la primavera, a partir d'avui. Els francesos no es podran moure entre regions. I, per tant, no podran accedir a Catalunya.

Un veí d'una població propera a la frontera, Antoine, explicava que havien vingut a primera hora del matí a comprar perquè els surt molt més econòmic alguns productes. Viuen a pocs quilòmetres de la frontera i solen fer compres al Pertús. Ahir esperaven carregar de tabac: «Estarem moltes setmanes sense poder venir, val la pena fer cua», deia .

Era un dels molts francesos que esperaven a les portes d'un dels estancs, el número 3 del Pertús, que va viure una intensa jornada de vendes. A partir d'avui la situació serà radicalment diferent i ja es tem per les enormes pèrdues que pot comportar un nou descens del comprador francès.

L'alcaldessa de la Jonquera, Sònia Martínez, posava de manifest que les decisions a França els impacten directament. I en aquesta ocasió de nou patiran la davallada de vendes.



Campanya de Nadal perduda

«A nosaltres ens afecta de ple. Sobretot la campanya de Nadal que era vital pel comerç que ja s'havia vist afectat els darrers mesos», constata Martínez.

Tant al Pertús com a la resta de nuclis de la Jonquera hi ha un alt volum de negocis de tota mena d'articles. L'Outlet Gran Jonquera, els supermercats i botigues es podien veure ahir encara plens. Els nombrosos establiments de restauració que tenen com a principal client els transportistes estaven tancats com a la resta del país.

A banda de la situació als negocis, la Jonquera va viure una jornada de dificultats a les carreteres. Les vies d'accés i el Pertús es van col·lapsar durant tot el matí.



Protestes al Voló

En aquest cas l'impacte el va generar des de dos quarts de deu del matí la protesta dels firaires francesos que bloquejaven l'entrada i sortida del Voló, a la Catalunya Nord. Uns seixanta camions bloquejaven l'accés. Els firaries denunciaven sobretot que s'hagi anul·lat la Fira de Sant Martí. A mig matí es va permetre l'entrada cada vint minuts i la protesta es va mantenir fins cap al migdia.

Es van generar cues de nou quilòmetres al tram francès, segons Vinci Autoroutes, i fins a set en el tram català. Accedir al Pertús per l'N-II suposava una hora d'espera i una vegada allà es mantenia el col·lapse fins al Voló, a França.

A les dues del migdia quan s'esperava que es normalitzés, un accident amb dos camions implicats a l'AP-7 va mantenir les retencions de fins a uns tres quilòmetres a l'autopista.

El Pertús va ser el punt més afectat perquè molts francesos optaven per quedar-se aquí per evitar les cues.

A partir de la tarda la situació es va anar normalitzant, van anar marxant els clients francesos i els negocis tancaven resignats a veure avui el descens de clients.