La Policia Nacional intervé prop de 110.000 euros en només dos controls a la Jonquera

Les comarques gironines són lloc de pas i des de fa uns anys a la frontera hi ha més controls per lluitar contra la delinqüència itinerant. Que utilitza les principals vies de comunicació per anar cap a Europa o entrar a Espanya. A la Jonquera en només dos dies, la Policia Nacional ha intervingut prop de 110.000 euros. En els dos casos, els ocupants dels vehicles pretenien anar cap a França amb grans quantitats de diners en metàl·lic, cosa que no està permès.

El màxim que es pot portar al cim són menys de 10.000 euros. Si es porta més diners, cal declarar-ho a la duana quan s'entra o surt d'Espanya. En ambdós casos, no s'havia produït i la policia va comissar els diners.

El primer dels fets es remunta al dia 20 d'octubre. Els agents de la Policia Nacional havia muntat un control a la carretera i van veure apropar-se un vehicle d'alta gamma, de la marca Mercedes. Van preguntar als dos ocupants cap on anaven. Els van explicar que venien de Madrid i anaven cap a Itàlia. Els dos ocupants, de nacionalitat xinesa, van ser identificats i posteriorment, els policies van escorcollar el vehicle.



Sota la roda de recanvi

La sorpresa va venir quan van obrir el compartiment de la roda de recanvi, en aquesta zona hi van localitzar que hi havia ocults molts diners i també, van localitzar una bossa de mà que contenia més bitllets d'euros. La suma va donar prop de 80.000 euros. Els diners van quedar comissats pels policies i finalment, es va denunciar el conductor per una infracció de blanqueig de capitals. Mentre que els diners van quedar disposiats als responsables de duanes.

Cap de les dues persones que anava en el vehicle comptava amb antecedents policials. El denunciat és un xinès de 49 anys. Ambdós viatjaven de Madrid cap a Itàlia amb un bon feix de bitllets.

Al cap de cinc dies d'aquesta intervenció, en un altre control policia, agents de la Policia Nacional van realitzar una altra intervenció de diners, però en aquest cas també de droga. Els agents tenien muntat el dispositiu de control al peatge de l'autopista AP-7 en direcció França i van aturar un vehicle de la marca Chrysler i amb plaques de Romania.

Ocult sota la tapisseria

A dins hi anava una parella -un home i una dona. Els agents van sospitar de la parella i en l'escorcoll del vehicle van trobar-hi divers contingut il·lícit. A sota la tapisseria i en diverses parts del vehicle van localitzar-hi diversos paquets envasats al buit i un necesser amb una gran quantitat de diners en metàl·lic Hi havia 27.600 euros. A dins de les bosses al buit hi havia droga.

Després d'extreure-les i del pesatge, els agents del Cos Nacional de Policia van comissar 15,6 quilos de marihuana, 5,18 quilos d'haixix i també 59,3 d'amfetamina amb oli d'haixix així com alguna altra substància estupefaent. Per aquest motiu, els agents van detenir dos ciutadans romanesos. Es tracta d'una dona de 47 anys i un home, de 46. Ambdós van quedar detinguts per presumpte tràfic de drogues.

Es dona el cas que l'home comptava amb antecedents policials a Espanya, mentre que la dona encara no en tenia fins a aquell moment.

La Jonquera és un dels punts on la Policia Nacional comissa més droga de les comarques gironines, en controls i operatius.