L'ONU conclou que un agent discapacitat de la Policia de Figueres va patir discriminació

El Comitè Sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de Nacions Unides (ONU) ha donat la raó a un agent de la Guàrdia Urbana de Figueres amb una discapacitat permanent que des de fa 12 anys batalla per aconseguir una segona activitat al cos. El dictamen del comitè conclou que l'agent, que va ser atropellat l'any 2008 per un conductor begut, va patir discriminació "per motiu de la seva discapacitat, en la continuïtat de la feina pública que desenvolupava" i emet un seguit de recomanacions –que no són vinculants-.

Entre elles, diu que l'Estat té l'obligació de proporcionar-li el dret a una "compensació adequada", que inclogui les despeses judicials, a adoptar mesures per garantir que se'l pugui sotmetre a una avaluació funcional alternativa "considerant les capacitats que podria tenir en una segona activitat" i prendre les mesures necessàries per "ajustar" el Reglament de Segona Activitat de la Guàrdia Urbana de Figueres i la seva aplicació als principis de la convenció i les recomanacions que fa ONU.

Des de l'Ajuntament asseguren que tenen "voluntat política" per resoldre el cas però que els serveis jurídics mantenen que no és possible. L'afectat estudiarà ara si empren la via contenciosa administrativa o la penal.