Comissen prop de 3.000 articles falsificats en un comerç de la Jonquera

La Guàrdia Civil ha comissat prop de 3.000 articles falsificats aquest cap de setmana en un comerç de la Jonquera

Els productes intervinguts per la Guàrdia Civil estan valorats en més de 780.000 euros.

Aquesta operació s'ha realitzat en el marc de la constant investigació contra la falsificació i contraban de gènere falsificat que porta a terme el cos policia.

En aquest cas agents de la Secció Fiscal de la Guàrdia Civil de la Jonquera van realitzar el 30 d'octubre una inspecció en un local comercial de la Jonquera.

Durant l'escorcoll del comerç, els Guàrdies Civils, van trobar diferents peces que van ser certificades com falses per perits representants de les marques comercials descobertes.

Els productes no tenien etiquetatge ni embalatge propi de la marca. En total, els policies van intervenir 2.878 articles de marques de prestigi. Entre aquests hi havia material tèxtil com bosses, xandalls, polos, sabatilles entre altres.

Uns objectes valorats en més de 780.000 euros.

Fa poc més d'una setmana, la Guàrdia Civil va fer una altra actuació similar en una botiga dels Límits.

Sumant la nova actuació, la Guàrdia Civil de la Jonquera ha confiscat 7.900 articles falsificats per un valor d'1.712.000 euros.

D'aquest últim comís, els policies van instruir diligències i van imputant en qualitat d'investigat al propietari del local inspeccionat. Les diligències s'han lliurat al Jutjat d'Instrucció de guàrdia de Figueres.