Figueres admet que la ubicació pel Carme Guasch no és la idònia però cal una nova escola

L'Ajuntament de Figueres va aprovar ahir el conveni amb el Departament d'Educació per assumir el cost de 5,8 milions de la construcció del CEIP Carme Guasch de Figueres i la Generalitat retornarà el 90% en tres anys. Ho va fer assumint que el solar on es construirà no és la millor ubicació però que fa setze anys que estan en barracons i cal una escola de maons, segons l'alcaldessa, Agnès Lladó. Es va aprovar amb l'abstenció del soci de govern, Guanyem Figueres, que discrepa de la ubicació.

«La ubicació segur que no és la idònia però hem de ser conscients d'on venim, portem setze anys en barracons», va dir Lladó, que va demanar «quants anys més hem d'esperar per trobar una ubicació». El govern va defensar que tots els escolars han de tenir les mateixes oportunitats i no tenir una escola a la intempèrie, sinó de maons. Es construirà en un solar a tocar de l'escola actual. El regidor de Guanyem José Castellón posava de manifest que «està molt a prop del CEIP l'Amistat i el Cusí».

Des de Junts per Figueres i Cs hi han votat a favor però amb discrepàncies pel fet que sigui el govern qui «hagi de fer de banc de la Generalitat», segons el regidor de Junts Jordi Masquef, tot i donar un «sí majúscul» a la construcció.

CS demanava deixar-ho sobre la taula fins acordar-se amb els directors de primària. Justament han emès un comunicat en el qual mostren el malestar per no treballar en una planificació adequada i consensuada amb la participació de tots els implicats. I lamenten que no se'ls ha donat resposta a cap proposta plantejada.