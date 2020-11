Figueres garantirà la llum als malalts de la zona oest afectats pels talls diaris

L'Ajuntament de Figueres, davant la falta de solucions pels talls de llum al Culubret, ha decidit garantir el subministrament almenys a les persones malaltes que la necessitat per subministrar els seus tractaments. S'ha creat una partida de 60.000 euros al pressupost del 2021. Es crea la partida, s'està estudiant quina mesura prendre perquè tinguin llum, i la partida és ampliable.

L'alcaldessa, Angès Lladó, considera "injusta" i "indignant" la situació que viuen els veïns.

L'Ajuntament diu que els han deixat sols des de la Generalitat i des de l'Estat. El govern també demana una patrulla de Mossos per sumar-se a una de la Guàrdia Urbana permanent al Culubret.

Els talls de llum a la zona oest de Figueres són gairebé cada dia. Són d'una hora, de dues o de tres fins i tot. En un més superen la desena i la situació fa anys que dura. Es van controls periòdics per detectar fraus. Però no se soluciona.



Prec de Junts per Figueres

El regidor de Junts, Miquel Fernández, va fer un prec al ple de dilluns. "Espero que tinguin la mateixa força i energia per solucionar el problema dels talls de llum al Culubret" que s'ha tingut amb el CEIP Carme Guash, 16 anys en barracons.

Perquè les famílies "no hagin de patir perquè no es poden fer el menjar, que no hagin de patir perquè no es poden dutxar, que no hagin de patir perquè no poden estudiar, llegir o qualsevol altra cosa".

"És inadmissible que passi això al segle XXI", deia Fernández.

L'alcaldessa va recollir el prec i va manifestar que "evidentment és inadmissible que al segle XXI tinguem veïns de la nostra ciutat es queden una, i tres quatre o cinc hores sense llum cada dia, és inadmissible, és intolerable"-

El govern hi treballa diàriament. Lladó assegura que és ella mateixa qui obre moltes vegades la incidència en el canal dels ajuntaments amb Endesa.

Han trucat moltes portes. Han parlat amb la direcció d'Endesa, amb el departament d'Indústria de la Generalitat, amb el Ministeri d'Indústria i la setmana passada amb el conseller d'Interior. En els darrers anys s'ha traslladat la problemàtica a diferents consellers d'Interior, assegura el regidor de Seguretat, Pere Casellas.

I l'alcaldessa assegura que "la situació és injusta, indignant que pugui passar això i que a més les altres institucions, conselleria d'Indústria i Ministeri d'Interior, s'hi girin d'esquenes, i ens deixin completament sols".



Mesures al pressupost

Per això, tot i no ser la seva competència, resoldran la problemàtica a les persones més vulnerables que els talls de llum afecten el subministrament de tractaments mèdics, per exemple. El pressupost inclourà la inversió necessària per abordar una mesura que els garanteixi el subministrament.

I el regidor Pere Casellas va insistir al ple a tenir dues patrulles, una de Mossos i una de Guàrdia Urbana al Culubret és una petició que s'ha fet a Interior i que fins ara no han resolt. Manifesta que no poden actuar només amb una patrulla d'agents locals i insisteix a Interior que atengui la petició.