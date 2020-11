Descobreixen sis migrants ocults en un camió aturat al polígon de Santa Llogaia

Les comarques gironines han tornat a registrar un nou cas d'immigració sense papers en camions. Aquest dissabte es van descobrir sis polissons en un tràiler que procedia d'Itàlia i que s'havia aturat en una àrea de servei del polígon de Santa Llogaia d'Àlguema. Amb aquesta troballa, s'eleven a vuit les persones que s'han localitzat en tràilers en poc més d'un mes a Girona. En tot el 2020, segons les dades recopilades per Diari de Girona, 15 persones han estat descobertes quan intentaven entrar a Europa d'aquesta forma.

Aquest petit increment de casos es podria donar perquè es busquen noves formes d'entrada a Europa i les pasteres ja no serien un mitjà tan segur. Per tant, algunes persones s'apropen al punt fronterer de Ventimiglia i aquí les màfies ajuden aquests migrants a canvi de grans quantitats de diners a esmunyir-se dins d'aquests camions quan els xofers dormen o no se n'adonen.

En el cas de dissabte, els fets es van desencadenar a quarts de quatre de la tarda, en un aparcament d'una àrea de servei del polígon de Santa Llogaia, que està a tocar de l'N-II antiga. El xofer va començar a sentir sorolls procedents del remolc i va alertar el telèfon 112. Els Mossos d'Esquadra es van desplegar fins al lloc i després també es van activar el SEM i la Policia Nacional, a qui els Mossos van alertar ja que tenen la titularitat dels afers d'estrangeria.

En aquest cas, en obrir la porta del remolc es van trobar sis homes, cinc d'ells procedents de Pakistan i d'edats compreses entre els 24 i 38 anys. Els altres dos són un jove de només 18 anys de l'Afganistan i un altre home, de 38 anys de la Costa de Marfil.

El conductor, un ciutadà búlgar, va negar saber res dels polissons i va explicar que procedia d'Itàlia. Concretament va relatar que el divendres havia sortit de Parma, on havia carregat el camió, després havia passat per Savona i finalment havia arribat a Ventimiglia. L'endemà va enfilar cap a França i a l'altura d'Arlés va fer un canvi de xofer i van anar fins a Santa Llogaia, on van descobrir que entre la càrrega hi havia els sis homes.

Tot i la seva aparició a Espanya, el destí final d'aquests estrangers, com han assegurat des de la Policia Nacional en més d'una ocasió, és França.

En el cas d'aquests sis migrants, el CNP es va fer càrrec d'ells i els va traslladar fins a la comissaria de la Jonquera. Els agents van comprovar que mai havien estat identificats a Espanya i van procedir a la readmissió. És a dir, els sis migrants van ser retornats a França, que és el que marca el conveni entre ambdós països en matèria d'immigració il·legal.