Detenen quatre persones per tenir 423 plantes de marihuana a Avinyonet de Puigventós

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes i una dona d'entre 30 i 35 anys per tenir una plantació de marihuana en una masia d'Avinyonet de Puigventós (Alt Empordà). En el seu interior, la policia va trobar-hi 423 plantes de marihuana i una caixa de fusta plena de cabdells, que tot plegat tindria un valor superior als 21.000 euros. Els detinguts són de nacionalitat espanyola i boliviana i veïns de Mataró, Avinyonet i Las Palmas. L'operatiu es va fer el 27 d'octubre, quan un grup d'agents van saber que hi havia una masia amb una plantació a Avinyonet de Puigventós i que estaven cremant algunes de les plantes. Davant d'això, els Mossos van traslladar-s'hi però no van trobar cap resta de la crema.

El que sí que van trobar van ser els quatre detinguts que van intentar fugir saltant per un mur de dos metres. Com que no ho van aconseguir, els agents els van interceptar. Poc després van reconèixer que tenien una plantació a l'interior de la casa i que algú havia intentat robar-les feia unes hores. Per això van detenir les quatre persones per un delicte contra la salut pública i van demanar una autorització judicial per entrar al domicili.

Una vegada dins, van trobar-se amb les 423 plantes de diferents mides i una caixa de fusta amb cabdells de marihuana. Els Mossos van requisar aquesta droga, conjuntament amb els 23 transformadors, 23 làmpades, 8 ventiladors, 3 filtres i 17 bombetes que s'hi van trobar.

Dos dels detinguts tenen antecedents. Tots ells van passar a disposició judicial el 29 d'octubre.