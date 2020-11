L'hospital de Figueres alerta que el centre està «tensionat», amb un 40% d'ocupació per covid

La Fundació Salut Empordà ha decidit suspendre totes les visites a pacients ingressats a l'hospital de Figueres davant l'alta "transmissió comunitària" del virus i alerta que el centre està "tensionat". El gerent de l'hospital, Martí Masferrer, diu que en aquests moments tenen un 91% d'ocupació i que el 40% és de covid-19. Una xifra, afegeix, "molt alta, de les més altes de la regió sanitària". Malgrat això, afirma que la tendència que s'està observant en els darrers dies apunta a una "estabilització" dels ingressos. De fet, els deu llits de preingrés habilitats davant l'augment de casos no s'han hagut d'utilitzar i diu que, si la situació no empitjora durant el cap de setmana, es plantegen reobrir dilluns el quiròfan tancat.

Fa setmanes que la Fundació Salut Empordà adopta mesures per fer front a la segona onada del coronavirus. L'objectiu: fer compatible l'atenció dels malalts afectats per la covid-19 amb l'activitat ordinària. Entre les primeres mesures adoptades, hi va haver el tancament de la cafeteria i l'eliminació de la franja de visites de tarda als pacients ingressats.

Uns dies després, el 19 d'octubre, van anunciar l'ajornament de les intervencions no urgents ni oncològiques per prioritzar aquelles intervencions de cirurgia major ambulatòria que no necessitessin ingrés. L'objectiu era evitar les estades hospitalàries que no fossin primordials i alliberar llits.

Posteriorment, van habilitar un espai de prealta i un altre de preingrés amb deu llits a la zona d'extraccions per alliberar boxs d'Urgències –que de moment no s'han hagut d'utilitzar- i, finalment, aquesta setmana anunciaven el tancament d'un dels sis quiròfans del centre per alliberar professionals.

El gerent de l'hospital, Martí Masferrer, assegura que han tingut i encara tenen "una situació tensionada". En aquests moments, l'hospital de figueres té un 91% d'ocupació, el 40% de la qual és de pacients amb covid-19. Una xifra que, segons Masferrer, és una de les més altes de la demarcació de Girona.

De fet, en a hores d'ara, tenen 63 malalts de covid-19 ingressat i n'hi ha tres a la Unitat de Monitoratge (semicrítics). A més, tenen 12 professionals positius i 10 en quarantena per ser contactes estrets.



Revertir algunes de les mesures

Masferrer afirma que les dades que s'estan registrant en els darrers dies apunten a una "estabilització" de la situació i que si això es manté es plantejaran revertir algunes de les mesures que han posat en marxa. La primera, tornar a obrir el quiròfan que s'ha tancat a partir de dilluns. "Si les dades es mantenen el cap de setmana, els quiròfans podrien entrar a ple rendiment quirúrgic", detalla.

Malgrat això, el centre ha decidit avui suspendre totes les visites als pacients ingressats. El gerent insisteix que la mesura respon a l'alta transmissió comunitària detectada a la comarca. "Tenim casos que ens costa saber d'on procedeixen", remarca.

El responsable de l'hospital admet que la situació ha obligat a "retardar" alguns àmbits, com les consultes externes, però espera que mica en mica es pugui anar recuperant la normalitat. "Estem fent activitat ordinària i covid i això és difícil de gestionar", afegeix.



La situació és "diferent" de la primera onada

Masferrer insisteix que la situació en aquesta segona onada no és igual que en la primera. En nombre de casos, afirma que és superior però remarca que els centres estan millor preparats, tot i que "la gent està més cansada". "Aleshores vam tancar l'hospital i tot es va focalitzar en el coronavirus", diu.

A més, en la primera onada "se'ns morien un 20% dels pacients que teníem a semicrítics i ara la letalitat és del 3%". També admet que la possibilitat de derivar els pacients més greus al Trueta evita el col·lapse del centre i que s'hagi d'habilitar zona d'UCI, com es va haver de fer al març.

Amb tot, el gerent de l'hospital fa una crida a la responsabilitat ciutadana. "Les mesures implantades en els últims dies s'haurien de notar a partir d'ara, sempre que la gent hi posi de la seva part", insisteix.

