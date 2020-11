Macron anuncia al Pertús que doblarà les forces de seguretat a la frontera

El President de França, Emmanuel Macron, ha anunciat en una visita al Pertús que doblarà les forces de seguretat a la fronteraper lluitar contra el terrorisme, el tràfic de drogues i d'éssers humans. A més, ha proposat una revisió de l'espai Shengen, segons ha informat l'Indépendant.



El president ha manifestat, informava el mitjà francès, que "Europa ha d'intensificar la resposta.



Segons ha informat, està previst que el nombre d'agents dels diferents cossos policials passi dels 2400 actuals a 4800 a totes les fronteres del país.





EN DIRECT | Lutte contre le terrorisme et renforcement du contrôle aux frontières : écoutez la déclaration du Président @EmmanuelMacron depuis les Pyrénées-Orientales.https://t.co/aGb27XGM2T — Élysée (@Elysee) November 5, 2020

Ma responsabilité est de protéger les Français. J'y consacre toute mon énergie depuis le 1er jour. La mobilisation de l'ensemble des acteurs de l'État est totale. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 5, 2020

A més, ha anunciat que arribaran al Pertús quatre unitats mòbils per "lluitar contra el tràfic de drogues i éssers humans que utilitzen els terroristes per entrar al país".El president francès ha fet una visita a la comissaria conjunta policial del Pertús. Allà ha passat revista a les forces de seguretat d'ambdós països.Segons l'Indépendant, Emmanuel Macron ha manifestat que la visita té com a objectiu enfortir els controls davant l'amenaça terrorista i l'increment del flux migratori en aquest primer punt d'entrada al territori nacional.A partir d'avui hi haurà les dues unitats mòbils. També està previst mobilitzar a reservistes de la gendarmeria i la policia nacional i el suport de la policia fronterera del sud de Marsella. Es tractaria d'uns tres-cents efectius més assignats als Pirineus Orientals per temps indefinit.