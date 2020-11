Troben dos immigrants més amagats en un camió a la Jonquera

No han passat ni quatre dies de l'últim cas d'immigració sense papers en camions i ja se n'ha registrat un altre a les comarques gironines. Si dissabte es localitzaven sis polissons en un tràiler que procedia d'Itàlia i que s'havia aturat en una àrea de servei del polígon de Santa Llogaia d'Àlguema, aquest dimarts al vespre van aparèixer dos migrants ocults en un altre tràiler. En aquest cas es va descobrir a la Jonquera. A dins la zona de càrrega hi havia dos homes d'Algèria de 32 i 33 anys, respectivament.

Amb aquesta troballa, s'eleven a 17 les persones localitzades a les comarques de Girona quan intentaven entrar a Europa d'aquesta forma, segons les dades recopilades per Diari de Girona. Cal dir que s'està produint un petit increment dels casos, ja que 10 de les 17 totals, s'han localitzat en poc més d'un mes.

El cas d'aquest dimarts es remunta cap a dos quarts de vuit del vespre, quan un xofer es va aturar a la benzinera Galp que hi ha a tocar l'N-II a l'altura del quilòmetre 774 de la Jonquera. Va explicar que havia sentit uns sorolls i va demanar als responsables que li diguessin on era la comissaria de policia més pròxima. Els Mossos d'Esquadra van atendre el conductor del tràiler, d'origen moldau. Com marca el protocol, també van activar el SEM i la Policia Nacional, aquest últim cos policial té la titularitat dels afers d'estrangeria.

En obrir la zona de càrrega es van localitzar els dos joves algerians, de 32 i 33 anys, respectivament. El conductor, com sol passar en aquests casos, va explicar que no s'havia adonat de res. Va relatar que quan va creuar la frontera i va entrar a Espanya va començar a sentir sorolls procedents de la càrrega i que havia anat a la policia.

Com en tots els casos anteriors d'aquesta pràctica d'immigració, el conductor va relatar que havia passat per Ventimiglia i que a França s'havia aturat feia unes tres hores també a posar combustible però que no havia sentit cap fressa. Els dos immigrants localitzats, per la seva banda, van ser traslladats fins a la comissaria de la Policia Nacional de la Jonquera. Els agents van comprovar que mai havien estat identificats a Espanya i van procedir a la readmissió. És a dir, els dos migrants van ser retornats a França, que és el que marca el conveni entre ambdós països en matèria d'immigració il·legal.



Canvis d'hàbits

Aquest increment de casos dels últims dies es podria donar perquè es busquen noves formes d'entrada a Europa i les pasteres ja no serien un mitjà tan segur. Per tant, algunes persones s'apropen al punt fronterer de Ventimiglia i aquí les màfies ajuden aquests migrants a canvi de grans quantitats de diners a esmunyir-se dins d'aquests camions quan els xofers dormen o no se n'adonen.

El destí, però, no és Espanya, sinó França, apunten fonts policials, però no és fins que creuen la frontera i arriben aquí que s'adonen que han estat enganyats. De fet, asseguren que seria el senyal del mòbil i el canvi de país el que fa que comencin a fer soroll i alertin que són dins el camió. L'any passat van transcendir vuit casos d'aquesta pràctica i l'entrada de 34 persones sense papers a Girona.