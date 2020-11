La festa de la petició de mà frustrada per la Guàrdia Urbana de Figueres acaba amb dinou sancionats

La festa de prometatge que va frustrar la Guàrdia Urbana de Figueres va acabar finalment amb dinou persones sancionades. Els fets van passar aquest dijous al matí al carrer Major del barri de Sant Joan de la capital de l'Alt Empordà. Una patrulla va comprovar com un grup de gent treia taules i cadires a fora amb la intenció de celebrar plegats una festa. Aleshores, els agents els van avisar que no es podia fer per les restriccions imposades pel Govern per tal d'evitar contagis per coronavirus. Al cap d'una estona els policies van veure com el grup de gent continuava al mateix lloc i van parlar amb l'organitzador a qui van sancionar, juntament amb divuit persones més.