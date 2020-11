Set rutes per sortir a passejar o a fer esport a Figueres

La realització d'activitat física de manera regular, l'exposició a l'aire lliure i el contacte amb la natura, té importants beneficis sobre la salut física, emocional i mental. Per això, cal prendre's el confinament municipal com una oportunitat per gaudir dels entorns naturals que hi ha a prop del lloc on vivim. Si ets de Figueres, et proposem set rutes per passejar o fer esport a l'aire lliure fins a les localitats limítrofes. Es tracta de sortides que es poden fer tranquil·lament, a l'abast de gairebé tothom. A part d'aquests recorreguts, també es pot caminar o córrer pel Parc Bosc o passejar pel centre de la capital altempordanesa.

El Castell de Sant Ferran

Coneguda com la ruta del colesterol, és un itinerari curt en una zona amb caràcter natural i històric enmig de la ciutat de Figueres que ens dirigeix cap al Castell de Sant Ferran, considerada de les fortaleses militars més grans d'Europa. Començant des de l'Oficina de Turisme cal anar cap a la dreta en direcció a la plaça de la Palmera, el carrer Monturiol, la Rambla i el carrer Lasauca fins a arribar a l'Avinguda Salvador Dalí i Domènech, al cap de pocs hi ha el pal AE-245 - Parc Bosc que indica que per arribar al Castell de Sant Ferran queden 15 minuts. S'ha de seguir l'avinguda fins a arribar a l'encreuament amb el carrer Pujada del Castell, que porta a l'entrada de la fortalesa. Al llarg del recorregut es pot gaudir d'una vista esplèndida de la plana empordanesa, la badia de Roses i les muntanyes del Cap de Creus, l'Albera i les Salines a la comarca de l'Alt Empordà, i a mesura que s'avança de la comarca de la Garrotxa. En dies clars, fins i tot es pot veure el massís del Montseny.



Camí del riu Manol

L'accés al Camí Natural del riu Manol es realitza des de la població de Figueres, a l'avinguda Parc del Manol, agafant la carretera C-260 en el mapa, en direcció a Roses-Cadaqués, fins a la rotonda de Vilatenim on es gira a la dreta per continuar per una carretera secundària en direcció sud. Després de travessar el riu Manol, un camí de terra surt cap a l'esquerre i condueix fins a l'inici de la ruta.



Camí del riu Muga

És un recorregut que es pot fer a peu i en bicicleta de muntanya que passa per Figueres tot reseguint els pobles al cantó del Riu Muga.



Ruta Pirinexus

La ruta Pirinexus és una ruta cicloturista circular transfronterera que uneix els territoris situats a banda i banda dels Pirineus en la seva terminació oriental, entre els estats de França i Espanya. El recorregut principal de la ruta té una longitud total de 353 km, als quals s'afegeixen 175 km d'itineraris complementaris que permeten arribar als llocs d'interès especial propers a la ruta. De tot el conjunt, pràcticament la meitat dels recorreguts discorren per vies verdes i la resta per camins rurals i carreteres amb una intensitat de trànsit baixa.



Carril bici que va des de Figueres a Roses

Comença des del Carrer Cabanes i passa pel cim del pas-a-nivell que hi ha al finalitzar el Carrer Cabanes. És aconsellable fer el trajecte en bicicleta de muntanya. L'itinerari senyalitzat transcorre per la zona nord de la plana de l'Alt Empordà. Aquesta ruta comença a l'aparcament dels Fossos a Figueres, capital de la comarca, continua pel camí asfaltat de Vilatenim, Palol i Vilanova de la Muga, on s'endinsa per camins rurals, passant per Estanyol i Vilaüt, al tram de Palau Saverdera, on creua amb la ruta dels estanys del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. A continuació segueix el GR-92 fins a arribar o sortir, segons el cas, a la Ciutadella de Roses. Les persones que surtin de Figueres, només podran arribar fins al terme municipal de Vila-sacra i Peralada.



Camí de Sant Jaume

Té dues direccions: nord (de Figueres a El Port de la Selva i des de Figueres a el Coll de Panissars) i sud (de Figueres a Bàscara). El camí de Sant Jaume travessa tota la ciutat de Figueres, procedent de Vilabertran, des del Carrer Josep Passolas fins al Carrer Sant Pau i Avinguda Salvador Dalí en direcció a Santa LLogaia d'Àlgema.



Les Sínies de Vilabertran

L'itinerari de les Sínies de Vilabertran us proposa un passeig tranquil on gaudir de l'entorn i el paisatge de la plana empordanesa, tot descobrint una part del patrimoni arquitectònic i agrícola del Vilabertran: les sínies. Passejant pel territori vilabertranenc podeu trobar més d'una vintena d'aquestes sínies, algunes d'elles molt ben conservades. L'itinerari parteix del centre del nucli urbà, des de la plaça dels Hortolans i permet anar en diverses direccions, seguint els principals carrers del poble fins a sortir del nucli urbà. Com que la majoria d'aquestes sínies es troben als camps i a les hortes dels afores del poble, els recorreguts us porten, tot passejant, des del centre del poble fins als afores, seguint recorreguts molt planers i suaus.