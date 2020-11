Tretze investigats pel tall del Tsunami a la Jonquera es neguen a declarar

El jutjat d'Instrucció 4 de Figueres ha rebut tretze investigats més pel tall de Tsunami Democràtic a la Jonquera que es va fer entre l'11 i el 12 de novembre de 2019. Tots tretze s'han negat a declarar. Des d'Alerta Solidària lamenten que la causa segueixi oberta i denuncien que es tracta d'un «tema polític». A més, lamenten que no es permeti fer les declaracions per videoconferència en plena pandèmia.

L'advocat de dues persones investigades del Baix Camp que van participar en el tall, Jonathan Cortijo, va assenyalar que estan «molt tranquils» perquè a criteri seu no s'ha comès cap fet sancionable penalment. «Si tenir una xarxa social i penjar fotos és un delicte que baixi Déu i ens ho expliqui», va assegurar.

Una trentena de persones es van concentrar davant dels Jutjats de Figueres ahir en suport als tretze investigats que estaven citats a declarar pel tall del Tsunami Democràtic de fa un any a la Jonquera.

Inicialment eren quinze les persones que havien de passar a disposició judicial aquest divendres, però dues d'elles no ho van fer perquè l'advocat va al·legar que no podia assistir a la vista. Tots els encausats es van negar a declarar davant, però sí que van demanar saber el motiu pel qual se'ls havia citat.

El jutge els va aclarir que era per tallar l'AP-7 al quilòmetre zero a la Jonquera, impedir la lliure circulació de vehicles i provocar danys a la via. En aquest sentit, les diferents defenses es van mostrar «tranquil·les» ja que consideren que no es tracta de cap il·lícit penal i esperen el sobreseïment de la causa. La portaveu d'Alerta Solidària, Eva Pous, va lamentar que el procés judicial continuï endavant i va assegurar que es tracta d'una causa que «no s'aguanta per enlloc».



Esperen que s'arxivi

«Esperem que això s'acabi arxivant, tal com indica la lògica. De fet, no s'hauria d'haver arribat a incoar mai perquè estem parlant d'una manifestació, d'un dret fonamental. El fet que hagi tirat endavant, ja és una anomalia», va assenyalar Pous.

L'advocada va lamentar la quantitat de recursos públics que s'estan destinant a aquest procediment i va considerar que si no s'ha arxivat encara és per «interès polític». «El que s'ha volgut és buscar un càstig exemplar contra les persones que es van manifestar aquell dia», va afegir la lletrada. Bona part dels tretze citats a declarar d'aquest divendres eren de poblacions de lluny de Figueres. Alguns fins i tot s'havien llevat a les 5 de la matinada per poder arribar a temps.

Pous va lamentar que el jutge hagi denegat repetidament la possibilitat de fer les declaracions a través de videoconferència o bé desplaçar-se al jutjat més proper al seu domicili «malgrat que estem en plena segona onada de pandèmia».



Esperen l'arxiu

Un dels advocats que es va haverde desplaçar per aquestes declaracions és en Jonathan Cortijo, que defensa dues persones del Baix Camp. Explicava ahir que estan «molt tranquils» amb relació als fets que s'investiguen i creu que la causa s'acabarà arxivant.

De totes maneres, Cortijo va explicar que encara no han demanat el sobreseïment del cas pel «tarannà del jutge».

En aquest sentit, l'advocat va carregar contra els atestats «kafkians» fets per la policia i que inclouen captures de pantalla de xarxes socials i pàgines web on els seus clients pengen fotografies amb simbologia independentista. «Si això és un delicte que baixi Déu i ens ho expliqui, perquè jurídicament això no s'aguanta per enlloc», va concloure l'advocat.