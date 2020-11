Botigues tancades o buides a la Jonquera i el Pertús

Sense clients. El 90% dels clients de la majoria de negocis de la Jonquera són francesos. Això ha deixat una imatge desoladora amb desenes d'establiments tancats o sense clients als diferents nuclis comercials des de l'inici de l'N-II a l'«outlet» Gran Jonquera fins al Pertús.

Botigues tancades o sense clients. Aquesta és la imatge a la Jonquera i el Pertús després de les restriccions per la covid-19. Es depèn econòmicament de la presència de francesos en la majoria de negocis i activitats. Representen el 90% dels clients, constata l'alcaldessa, Sònia Martínez. Per això, les mesures que es prenen França si es limiten el moviment de persones. impacten enormement A l'altra banda del Pirineu també estan pendents i tenen dubtes de si poden o no baixar a comprar. Perquè se'ls permet moure's per compres bàsiques i la frontera està oberta. Un mitjà de referència a la Catalunya Nord, l'Indépendant es preguntava ahir: «Podem anar de compres a Catalunya?».

Però què passava ahir als carrers? Doncs que estaven buits. Les enormes cues just abans de confinar-los per comprar tabac han desaparegut. Entre setmana podrien viatjar a Catalunya perquè la frontera està oberta i poden moure's per compres bàsiques però la restricció catalana del cap de setmana podria suposar que se'ls sancionés. Se'ls permet entrar, diu l'Indépendant, però per comprar podria suposar multes de fins a 600 euros. La realitat és que no hi ha clients francesos.

Al llarg de l'N-II des de l' outlet, la Jonquera i fins al Pertús, els tres punts principals de venda de productes, sobretot alimentació, tabac i alchol, o bé estaven tancats o estaven gairebé sense clients. Personal dels establiments constata que pràcticament estan buits tot el dia i temen pels llocs de treball.

A la restricció de moviment per als ciutadans s'hi suma la del tancament de centres comercials i espais de més de 800 metres quadrats i la de bars i restaurants, un altre dels negocis abundants a la Jonquera per la presència dels transportistes que solen omplir les àrees esperant l'obertura de la frontera -a França es limita el trànsit de vehicles en festiu i cap de setmana.



Segon tancament

I quina és la situació? L'alcaldessa de la Jonquera, Sònia Martínez, és molt contundent, «la situació torna a ser com la que vam viure amb el primer confinament» perquè «no hi ha francesos, potser quatre o cinc que es puguin escapar, però no venen, i com a conseqüència, molts dels supermercats han tancat tenint en compte que el 90% o més del 90% dels clients són francesos». Molts s'han vist obligats a tancar i altres estan oberts però estan gairebé buits.



Sense botigues al Pertús

Al nucli del Pertús, ahir podies comprar en quatre o cinc establiments. El president de l'Associació de Comerciants i comerciant Bruno Comas constatava que en tot el dia havia atès tres o quatre clients. Obre perquè ven diaris i té animals i per no deixar el nucli amb la imatge desoladora de tot tancat. «Els francesos no venen, poden venir, però no ho fan». I els establiments no obren les portes perquè no tenen clients. L'impacte serà molt gran i potser alguns podrien veure's obligats a un tancament total, «però què hem de fer?», constatava Comas.

El que esperen és que si millora la situació o quan passin alguns dies més, es vagi perdent la por i baixin a comprar entre setmana.

Un altre sector afectat és la restauració, on diàriament se serveixen més de quatre mil menús. Transportites i francesos són els principals clients.

L'alcaldessa diu que «bars i restaurants, sobretot buffets, fan milers de menús diaris i amb el tancament suposa una gran pèrdua per l'economia».

Martínez remarcava que al marge de les ajudes que es puguin donar al sector el que «esperem és que la situació sanitària millori perquè puguin obrir, i que els francesos puguin venir a comprar perquè si no», diu Martínez, «no es podrà salvar ni la campanya de Nadal».