La Guàrdia Urbana de Figueres deté dos joves en crida i cerca

La Guàrdia Urbana de Figueres ha detingut dues persones amb ordre de crida i cerca en un dispositiu que el cos havia preparat per evitar la mobilitat, en motiu del confinament. Els fets han passat aquest dissabte a la nit quan els agents han demanat identificar-se a dos joves de 20 i 24 anys. Després d'accedir a les dades, els policies han vist que tots dos tenien una ordre de crida i cerca per part de les autoritats judicials i, per això, els han acabat arrestant. A un d'ells l'han detingut a la zona propera a la plaça de l'Estació, mentre que a l'altre jove l'han interceptat al costat del Convent dels Caputxins. Els dos han passat a disposició de la Justícia. No ha transcendit si les ordres de crida i cerca estan relacionades.