Figueres carrega contra Endesa pels talls de llum al Culubret i diu que acabaran l'any amb 240 interrupcions

El vicealcalde i regidor de Seguretat de Figueres, Pere Casellas, reclama explicacions a Endesa pels talls de llum al bari del Culubret, a la zona oest. En diverses piulades a Twitter, Casellas diu a la companyia elèctrica que aquest diumenge van tornar-hi a haver talls i que "probablement" els veïns del barri acabaran l'any havent patit fins 240 interrupcions. "A banda de les habituals i suades excuses, alguna novetat?", es pregunta el vicealcalde. En altres piulades, afegeix que "la privatització d'Endesa" és "un gran negoci per la dreta i una catàstrofe pel servei dels ciutadans.

La companyia per la seva banda diu que fa dos anys s'hi van fer "sectoritzacions" per combatre aquestes situacions i que en contemplen de noves per evitar que els veïns que estan connectats legalment pateixin les interrupcions. Malgrat això, alerta que la principal problemàtica al barri és el cultiu de marihuana i el frau.

Malgrat això, fonts de la companyia recorden que els principals problemes es registren a l'estiu i amb l'inici de la fred, principalment pels "cultius de marihuana" que necessiten mantenir-se a una temperatura estable.

La companyia defensa que s'hi treballa de "manera continuada" i que es fan controls periòdics per comprovar els fraus elèctric però que la situació al barri és tal que, fins i tot, per fer una reparació els tècnics necessiten acompanyament policial.

Des d'Endesa asseguren que pràcticament cada setmana es va al barri i que en el darrer control del 4 de novembre van detectar que la càrrega de la xarxa –un cop fetes les deconnexions de les connexions irregulars- va baixar fins a un 90%. Això, afirmen, revela que només un 10% dels afectats tenia la connexió regularitzada.

"No és un tema de la xarxa perquè la xarxa del barri està capacitada pels clients que tenen la llum correctament", insisteixen.

L'equip de govern va anunciar, precisament, la setmana passada que està buscant un sistema per evitar que els veïns de la zona afectats pels talls es quedin sense electricitat. El pressupost del 2021 inclourà una partida de 60.000 euros per fer-hi front.