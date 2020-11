Com salvar l'aparcament sense cotxes

El febrer d'aquest any es va posar en servei l'aparcament a l'antic camp de futbol del Far amb capacitat per a 380 vehicles. Deu mesos després, el màxim de cotxes que hi ha hagut, segons l'alcaldessa, Agnès Lladó (ERC), han estat vuit. I costa a la ciutadania 50.000 euros l'any de lloguer dels terrenys, un cost «no justificable» per l'ús que té. Per això el govern (ERC, PSC, Guanyem, Canviem) ha decidit, d'una banda, parlar amb la propietat per intentar alguna millora en el contracte, i, de l'altra, donar-li més visibilitat. Es pretén donar-hi accés des d'avinguda Vilallonga però hi ha un informe negatiu de la Guàrdia Urbana.

L'aparcament està situat molt a prop del centre urbà. Les dues primeres hores i la nit són gratuïtes. Per a la resta del dia costa un euro. L'alcaldessa va apuntar que es plantegen la possibilitat que sigui gratuït.

Un euro al dia és un preu molt baix i tot i això no hi ha vehicles. Per això la regidora de Ciutadans, Elisabet Guillén, com ja havia fet aquest estiu, va insistir al darrer ple al govern sobre la necessitat de buscar la manera de tenir-ne un major ús. «Una veïna em preguntava on eren les porteries del camp de futbol», explicava, perquè ni tan sols sembla un aparcament.

De fet, el govern es va trobar aquest estiu que havia de desbrossar-lo molt sovint, per la manca d'ús de l'espai, que permetia a les plantes créixer amb més facilitat.

«És un aparcament que és a una distància molt petita del centre, a pocs minuts de la plaça del Gra i pràcticament en desús», deia Guillén.

L'alcaldessa va admetre, tal com va avançar aquest estiu Diari de Girona, que el nombre màxim de vehicles que hi ha hagut són vuit.



L'alcaldessa hi estava en contra

La decisió de convertir-lo en aparcament va ser de l'anterior govern. Lladó va dir que «no vull tornar a reiterar els arguments que he repetit en mil i una ocasions i que quan no estava al govern em van portar a votar-hi en contra». Però va deixar clar que 50.000 euros l'any de cost de lloguer per l'ús que se'n fa per part de la ciutadania «no és justificable».

El regidor d'Urbanisme i Mobilitat, Xavier Amiel, apuntava en aquest sentit que «em comprometo a parlar amb la propietat de la parcel·la i veure quines són les possibilitats de treball amb ells».

A banda d'això, se li vol donar més visibilitat. I fer-ho passaria perquè els cotxes puguin fer el gir a l'esquerra, venint des de Roses per l'avinguda Vilallonga, cap a l'aparcament. Donaria més visibilitat a l'espai, n'estan convençuts. La Guàrdia Urbana va fer un informe negatiu. Però com que fer-ho per un carrer posterior és possible, intentaran veure si es pot revertir aquest posició de la Guàrdia Urbana.

Xavier Amiel va manifestar, malgrat tot, que «pensem que és un bon espai perquè no és lluny del centre i hauria de poder-se utilitzar més».