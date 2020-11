Detenen tres persones per un robatori amb força en un domicili a Colera

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 8 de novembre a un home i una dona de 19 anys, i un menor d'edat, com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força a l'interior de domicili.

Els fets van tenir lloc el passat diumenge, quan al voltant de les 2 del migdia, els propietaris d'una casa van avisar als Mossos que havien patit un robatori amb força a l'interior del seu domicili, situat al carrer del Mar de Colera. En arribar al lloc, els agents van comprovar que havien forçat una porta i una persiana, i que l'interior es trobava regirat.

Es va iniciar una recerca per les rodalies i van localitzar un grup de dos nois i una noia. En identificar-los i escorcollar-los, els hi van trobar objectes que no eren seus i que presumptament els havien sostret de l'interior de la casa.

Els tres identificats es van posar molt nerviosos i van donar versions contradictòries entre ells, fins que van reconèixer ser els autors del robatori. Davant les evidències els agents els van detenir com a presumptes autors d'un robatori amb força a l'interior de domicili.

Els dos detinguts majors d'edat, a qui els consten nombrosos antecedents, van passar el dia 9 de novembre a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs.

Respecte al menor d'edat, aquest serà citat properament per declarar davant la Fiscalia de Menors de Girona.