La Guàrdia Urbana de Figueres denuncia 11 persones que feien classes de ball en un local

La Guàrdia Urbana de Figueres va denunciar ahir 11 persones que feien classes de ball en un local.

Els agents els van enxampar fent les lliçons a porta tancada. Entre els denunciats hi ha 10 alumnes i l'organitzador.

Durant tot el dia d'ahir, segons informa el cos policial empordanès, van imposar 22 sancions en el marc de violacions de les restriccions de la pandèmia del coronavirus.

Aquí hi ha les 11 persones denunciades per les classes de ball, ja que estaven fent una reunió de més de sis persones.

Però també s'han sancionat set persones per desplaçar-se fora dels horaris establerts, és a dir, que es movien durant el toc de queda sense justificació.

I finalment, també han denunciat a quatre persones per no portar mascareta i a una, per fumar pel carrer sense mantenir distàncies.

