Incasòl cedeix parcel·les al polígon de Roses per a entitats esportives

L'Institut Català del Sòl (Incasòl) ha cedit sis parcel·les a la zona industrial de Roses per a l'ús per part de les entitats esportives i per a la realització d'espectacles públics o culturals puntuals. És la segona sessió de parcel·les que realitza l'organisme per tal que l'Ajuntament disposi de més espais. L'organisme té terrenys a la zona industrial que es va començar a engegar el 1998 però el 2011 una sentència judicial va aturar.

L'alcaldessa, Montse Mindan, va explicar al ple on es va aprovar que es tracta d'una cessió temporal d'ús per ser destinades a la realització d'activitats esportives per part dels clubs de la població o les culturals però de caràcter esporàdic com el festival de la Mediterrània.

«I en aquest cas cedeix la resta de terrenys perquè l'Ajuntament en pugui disposar sempre i quan sigui pels mateixos usos, usos esportius o esdveniments esporàdics», va dir.

Des del PSC es va demanar que es garantís que els usos fossin els permesos per evitar que no hi hagi conflictes amb el fet que a la zona hi ha un connector ecològic.

L'alcaldessa va manifestar que «els usos són els que són, i no es pot fer altra cosa, i a més, és una sessió temporal».

L'Incasòl disposa de diverses parcel·les a la zona industrial de Roses que des de fa una dècada hauria d'estar en funcionament però que diversos litigis han aturat.

El 1998 es van començar els primers tràmits amb el conveni urbanístic entre l'Ajuntament de Roses i l'entitat Zodiac SA, pel qual el consistori rosinc es comprometia a redactar i tramitar el pla parcial i el projecte d'urbanització i també a subministrar i a pagar el cost de dotar el terreny de tots els serveis. Els tribunals van declarar més tard nul aquest acord.

També per la via judicial el 2011 el Tribunal Suprem va resoldre un segon litigi entre entitats ecologistes, l'Ajuntament i Incasòl i va declarar nul el Pla Parcial de la zona industrial i per tant, la va considerar il·legal.

L'Ajuntament intenta des de llavors tirar-la endavant però un nou revés judicial, l'anul·lació del POUM ha continuat complicant el procés. Les parcel·les es va anunciar que es posaven a la venda però continuen en desús.