Jutgen un venedor de droga acusat de violar una clienta a Figueres

L'Audiència de Girona ha jutjat un venedor de droga acusat de violar una clienta en un pis de Figueres aprofitant que ella s'havia quedat inconscient després de consumir. Els fets van tenir lloc el 30 de juliol del 2016. La denunciant sosté que, quan va anar al pis a comprar marihuana i cocaïna, el processat la va convèncer perquè l'acompanyés fins a l'habitació. I que un cop allà, com que ella va perdre els sentits, va aprofitar el moment per abusar d'ella. L'acusat, per contra, ha declarat que la relació va ser consentida i que, de fet, la mateixa denunciant li va proposar tenir sexe a canvi de saldar un deute d'uns 70 euros. L'home s'enfronta a 8 anys de presó, a passar-se'n 6 en llibertat vigilada i a pagar 20.000 euros d'indemnització.

Els fets van passar el 30 de juliol del 2016 en un pis del carrer Pi i Margall. La noia va anar a comprar-hi droga i, segons recull l'escrit de Fiscalia, el processat va aprofitar que ella s'havia quedat inconscient per violar-la.

Tots dos estaven sols a l'habitació, on havien anat a consumir cocaïna. El ministeri públic recull que l'acusat, quan ella va perdre els sentits, la va despullar de cintura cap avall i la va penetrar. Després d'ejacular, i abans que ella tornés en si, la va mullar per intentar esborrar els rastres de la violació. L'acusat va explicar que cap a les vuit del matí, la noia va anar-hi per comprar-li droga. Com que li devia diners –en total, uns 70 euros, el processat va explicar que ella mateixa li havia proposat tenir sexe a canvi de saldar el deute.

La versió de la noia és oposada. Va proposar-li anar a l'habitació i van consumir la droga. No recordava res més fins que va despertar-se, va veure que li havien abaixat els pantalons i la roba interior, que estava xopa i que tenia el processat nu al seu costat.

La Fiscalia i l'acusació particular imputen a l'acusat un delicte d'abús sexual amb penetració i sol·liciten que se'l condemni a 8 anys de presó. El ministeri públic demana que l'acusat no es pugui acostar a menys de 300 metres de la víctima durant cinc anys i que, un cop complerta la pena, se'n passi 6 en llibertat vigilada.

En matèria de responsabilitat civil, la fiscal demana una indemnització de 3.000 euros. L'acusació particular l'eleva fins als 20.000. La defensa sol·licita l'absolució i, alternativament, si es consideren provats els abusos, que es condemni el processat a 6 mesos de presó (perquè entén que se li han d'aplicar les atenuants de drogoaddicció i dilacions indegudes).