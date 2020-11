Mor una dona de 68 anys atropellada accidentalment pel marit a Cabanes

Una dona de 68 anys va morir ahir al vespre en ser atropellada accidentalment pel marit a Cabanes.

El vehicle va sortir de la via i va anar a parar enmig d'un camp. L'accident es va produir quan la dona donava indicacions a la seva parella per sortir-ne. Els serveis d'emergències no van poder-li salvar la vida.

Els Mossos d'Esquadra es van fer càrrec del cas i es considera una mort de tipus accidental.

Els fets es van desencadenar quan passaven deu minuts de les vuit del vespre. La parella estava circulant per una carretera secundària de la Muga i a l'altura del quilòmetre 7,8, a prop de l'N-II antiga van patir una sortida de via.

El vehicle, tipus tot terreny, va anar a parar al mig del camp. Segons fonts de la investigació, va ser llavors quan la dona va sortir del vehicle i va guiar el seu marit per fer les maniobres per poder sortir del lloc on s'havien accidentat.

En aquell moment, la dona va començar a indicar-li com sortir-ne i llavors, l'home en fer marxa enrere amb el tot terreny la va atropellar.

La dona va resultar ferida de molta gravetat i el marit va alertar el telèfon 112.

Fins al lloc s'hi va desplaçar el SEM i els Mossos d'Esquadra -que hi van desplaçar tres patrulles de l'Àrea Regional de Trànsit i dues de la comissaria de Figueres de seguretat ciutadana-.

Malgrat els intents, no es va poder salvar la vida a la dona, que era veïna de Cabanes. La policia considera que la mort ha estat accidental.

Es tracta d'un accident de trànsit que ha tingut lloc en una via de caràcter forestal i per tant, el Servei Català de Trànsit no el comptabilitza.

Amb aquesta, segons el recompte fet per Diari de Girona, ja són 22 les víctimes mortals d'accidents de trànsit -en vies urbanes, carreteres i camins- des de principis d'any a Girona.