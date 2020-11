Denuncien sis joves a Figueres per participar en una reunió nombrosa

Sis joves van ser denunciats ahir a la nit per participar en una reunió nombrosa al parc de les Aigües de Figueres, segons va informar la Guàrdia Urbana de la capital de l'Alt Empordà, que va rebre l'avís de la presència del grup en aquest indret i hi va adreçar algunes dotacions policials. Quan van arribar al lloc, tots els joves van sortir corrents. Finalment, els agents van aconseguir identificar-ne sis, als quals va denunciar per incomplir les restriccions.