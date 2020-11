Figueres presenta un pressupost de 63,5 milions i augmenta la despesa social

El govern de Figueres va presentar ahir el pressupost de l'any 2021, dotat amb 63.563.541,42 euros, dels quals 8,4 milions es destinaran a inversions. L'alcaldessa, Agnès Lladó, va defensar que els comptes municipals s'han elaborat amb «precisió» i amb l'objectiu de donar resposta a les problemàtiques actuals fruit de la pandèmia. Així, s'inclou un increment de la despesa social (+15,44%) i del foment a l'ocupació i a la reactivació econòmica de la ciutat (+4,77%). El pressupost es portarà a aprovació el proper dimecres 18 de novembre a la tarda.

Els comptes municipals del quadripartit (ERC, PSC, Guanyem i Canviem) per a l'any vinent representen un increment del 6,48% respecte al de l'any passat, de 59,6 milions d'euros. Les inversions també han patit un augment, i passen de 5,7 milions a 8,4 milions. Per poder fer-hi front, l'Ajuntament ha demanat un crèdit de 6,9 milions d'euros, però també preveu vendre la casa Nouvilas per 1,18 milions i rebre 310.000 euros més de subvencions.

El nou pavelló es torna a endur la major inversió, d'1,5 milions d'euros, i es prioritza també l'escola Carme Guasch (300.000 euros), l'adequació de l'espai públic (760.000 euros) o la segona fase de la Casa Natal de Salvador Dalí (768. 400 euros). En relació amb l'escola Carme Guasch, l'objectiu és poder redactar el projecte durant el segon trimestre del 2021 amb la previsió que el centre pogués entrar en funcionament en el curs 2023-2024. La construcció del centre costara 5,8 milions, una xifra que avançarà l'Ajuntament i que la Generalitat retornarà en anualitats entre el 2023 i el 2025.

En matèria de millora de l'espai públic preveuen inversions en l'enllumenat públic (300.000 euros), la reposició de clavegueran (478.000 euros), asfaltatge i voreres (345.000 euros), manteniment i millora d'equipaments esportius (400.000 euros) i reposicions d'aigua (250.000 euros).



Els efectes de la covid-19

L'alcaldessa defensa que l'augment del pressupost pretén donar resposta a la situació social i econòmica de la ciutat i continuar amb la posada al dia de Figueres en matèria d'equipaments. És per això que els comptes inclouen menys despesa en les àrees de Festes Populars (-17,3%), Esports (-10,88%), Alcaldia (-2,09%) i Comunicació (-6,17%). «No sabem què podrem fer ni quan», va recordar Lladó. «Per tant, destinem els recursos a les necessitats de la ciutat», remarcava l'alcaldessa, amb la reserva que si calgués es pot utilitzar el romanent de tresoreria. Amb previsió que la situació s'allargui, també s'ha disminuït el pressupost destinat a l'Acústica, que serà de 220.000.

«Ens preocupa que la gent tingui les seves necessitats socials i econòmiques cobertes», deia Agnès Lladó, i assegurava que durant la pandèmia l'Ajuntament ha detectat un 60% més de famílies que han necessitat ajudes alimentàries. En aquest sentit, s'augmentarà la despesa en Serveis Socials i Serveis Comunitaris, que es traduiran en ajudes directes a les famílies vulnerables en aliments i subministraments. També inclou una «aposta important», segons Lladó, en acció comunitària i habitatge.

Una altra de les línies destacades és la despesa en seguretat, que augmenta lleugerament un 1,70% amb la incorporació dels nous agents i la consolidació dels 800.000 euros del pressupost del 2020.

L'augment del pressupost també inclou un reforç en el capítol 1 de personal per donar resposta a les necessitats dels serveis municipals. Es preveu la contractació de quatre agents de la Guàrdia Urbana, tres delineants, un tècnic de salut, un de riscos laborals i tres tècnics informàtics.

Pel que fa a les d'inversions també inclou 200.000 euros per a escoles i centres educatius, una millora de la senyalització d'aparcaments (60.000 euros), la supressió de barreres arquitectòniques (50.000 euros) i la primera fase del magatzem de serveis urbans (292.000 euros). Tanquen aquest capítol inversions destinades a instal·lacions fotovoltaiques (271.000 euros), els pressupostos participatius (200.000 euros), instal·lacions elèctriques (165.000 euros), l'adquisició de terrenys (120.000), benestar animal (40.000) i equipaments culturals (45.000 euros).