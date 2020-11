Figueres busca finançament per tirar endavant el pla de rondes i descongestionar el centre

L'equip de govern de Figueres (ERC, PSC, Guanyem Figueres i Canviem Figueres) busca finançament per tirar endavant el pla de rondes i descongestionar el trànsit al centre de la ciutat. L'Ajuntament projecta dues noves rondes (la nord-est i la oest) i l'ampliació de l'actual Ronda Sud, la única executada fins ara. En total, els treballs estarien valorats en 11,6 milions d'euros. Figueres té l'objectiu de "fixar les bases" durant aquest mandat per poder executar-les els propers anys però es marca com a "prioritat" la construcció de la ronda nord-est, valorada en 2,8 MEUR. De moment, ja s'ha reunit amb la Diputació de Girona, a qui ha presentat el projecte. Aquesta ronda ha de connectar la carretera de Llançà amb l'N-II, direcció la Jonquera.

Per completar-se i enllaçar amb l'estació de l'Alta Velocitat, però, hauria d'incloure el túnel sota el castell de Sant Ferran, projectat des de fa anys i que no està inclòs en aquest projecte. L'Ajuntament vol acudir a altres administracions, com la Generalitat o l'Estat, per aconseguir que es facin càrrec de l'obra.

El govern municipal va presentar el mes de setembre un document amb les inversions necessàries per "posar la ciutat al dia" i va xifrar el cost en 144 milions d'euros. Entre els projectes que s'hi contemplaven, hi havia precisament la construcció de la ronda nord-est, la ronda oest i una ampliació de la sud, la única que hi ha executada.

La ronda nord-est –la més prioritària, segons l'equip de govern- proposa la connexió de 1,8 quilòmetres entre la rotonda de la carretera de Llançà –just on acaba la ronda Sud-, la rotonda de l'Aigüeta a la carretera de Vilabertran i l'Avinguda Perpinyà, a l'entroncament amb el carrer Port-Lligat, fins arribar a l'N-II, en direcció la Jonquera. De tot aquest tram, segons el govern municipal, el més urgent és el que ha de connectar la carretera de Llançà fins a l'Aigüeta.

Els estudis tècnics realitzats preveuen que el sòl es podria obtenir en part de les concessions anticipades de sistema viari de planejaments parcials vigents o bé d'expropiacions del sòl rústic en la resta.

El document planteja, també, que el tram de 750 metres entre la carretera de Llançà (N-260) a l'Aigüeta fos assumit per alguna altra administració com la Generalitat o la Diputació, tenint en compte que la carretera uniria una Nacional amb una carretera de titularitat catalana (C-252) i que bifurca amb una de provincial (GIV-6024). El projecte tindria un cost de 2,8 MEUR.

També es contempla una segona actuació "complementària de desdoblament que podria anar associada a la promoció immobiliària dels sectors adjacents de l'ARE dels Cendrassos Nord/ Horta Capallera i que aportaria, diu el document, i que aportaria uns altres dos carrils i les connexions i serveis complets. Aquesta segona part estaria valorada en 2,5 MEUR.

Precisament, en aquesta línia, l'Ajuntament ha endegat converses amb la Diputació de Girona, a qui ha fet arribar el projecte. Lladó explica que l'Ajuntament assumiria part de la inversió però que calen altres administracions per assegurar que es fixin les "bases" per poder tirar-ho endavant.



El túnel sota el castell

De fet, aquesta ronda moriria a l'N-II i faltaria encara l'enllaç fins a l'estació de l'AVE. Aquí és on s'hauria de recuperar el projecte del túnel sota el castell de Sant Ferran que no està inclòs en el mapa d'infraestructures de l'Ajuntament. El vicealcalde, Pere Casellas, diu que cal aconseguir que altres administracions s'hi involucrin. Casellas assegura que ha mantingut alguns contactes amb l'Estat espanyol però que també es plantegen abordar-ho amb la Generalitat.

I és que aquesta infraestructura fa anys que cueja i, fins i tot, s'havia projectat. De fet, l'any 2010 va sortir a informació pública l'estudi per fer la ronda nord, que incloïa el túnel artificial a tocar del castell de Sant Ferran, però va quedar al calaix.



La ronda oest i l'ampliació de la sud

També caldrà trobar finançament per tirar endavant els altres dos projectes, que sumen més de 6 MEUR. En concret, la ronda oest a la zona de l'Olivar Gran fins al sector industrial sud (2,6 MEUR) i l'ampliació de la ronda sud (3,6 MEUR).

En relació a la primera, l'Ajuntament proposa una connexió de 670 metres des de la carretera de les Forques (a l'Olivar Gran) fins a l'avinguda del Rec Susanna, al sector industrial Sud, que enllaça amb una rotonda amb l'N-IIa, al paratge de Sant Pau de la Calçada.

Finalment, l'actuació a la ronda sud preveu augmentar la capacitat del trànsit rodat en una via que actualment pateix una important saturació en hores punta. Aquesta opció –la menys prioritària- implicaria passar de dos a quatre carrils, desplaçant i reposant els vorals que hi ha actualment per a ciclistes i vianants. El document tècnic alerta, però, que no hi ha cap estudi previ de mobilitat que justifiqui l'eficàcia de la mesura i avisa de les dificultats per encaixar aquesta ampliació al tram de via que discorre sota la via del tren convencional.



Una assignatura pendent en mobilitat

Per Lladó, el pla de rondes és una de les assignatures pendents de la ciutat i es tracta d'un projecte "molt necessari" per treure trànsit del centre de la ciutat i evitar la Rambla, que actua com a canalitzadora de la mobilitat dins de Figueres. "Volem tenir una ciutat més amable, amb més carrils bici i més espai per als vianants", afirma l'alcaldessa.

"Cal fixar les bases, perquè això no es pot fer en un sol mandat, per poder-ho tirar endavant en els propers anys", insisteix Lladó. "Hem de ser capaços de projectar i planificar les inversions necessàries per a la ciutat", afegeix. Per això, han començat una ronda de converses. La primera amb la Diputació de Girona, a qui han presentat el projecte perquè l'estudiï.



El nou POUM

Els projectes s'hauran d'abordar necessàriament al nou POUM, que l'ajuntament té previst portar a aprovació inicial a finals del primer semestre del 2021. Lladó es mostra convençuda que comptarà amb el consens necessari i que permetrà deixar de fer "pedaços" a l'actual pla a través de modificacions puntuals.

El Pla General de Figueres data del 1983. L'Ajuntament, però, no va començar el procés de revisió del planejament fins al setembre del 2013. El ple va aprovar l'avanç del POUM l'any 2015, amb l'aleshores alcaldessa Marta Felip al capdavant.