Jutgen l'alcaldessa de Roses per haver permès que s'utilitzessin locals municipals pel referèndum de l'1-O

El Jutjat Penal 1 de Figueres jutja l'alcaldessa de Roses, Montse Mindan, per un delicte de desobediència per haver permès que s'utilitzessin locals i espais municipals per a la celebració del referèndum de l'1-O. En concret, segons ha explicat el seu advocat Joan Ramon Puig, per cedir locals, haver anat a l'escola Els Grecs de Roses aquell dia a les set del matí i obrir l'Ajuntament a les vuit. S'enfronta a un any d'inhabilitació i a una multa de 3.240 euros. El cas de Mindan és el primer que arriba a judici i té l'origen en la denúncia d'un particular.

Inicialment, el jutjat la va arxivar però l'Audiència de Girona va ordenar reobrir-la. No pel decret que Mindan va signar donant suport al referèndum sinó per determinar si de manera "tàcita" va permetre que es fessin servir espais aquell 1 d'octubre.

Mindan ha assegurat abans d'entrar a la sala que afronta el judici tranquil·la: "Amb la consciència de qui no ha fet res que estigui malament". Un centenar de persones, entre elles alcaldes i càrrecs polítics, s'han concentrat a les portes dels jutjats per donar-li suport.