Figueres aprova un pressupost de 63,5 milions amb retrets per l'augment d'impostos

L'Ajuntament de Figueres ha aprovat el pressupost de l'any 2021,dotat amb 63.563.541,42 euros, dels quals 8,4 milions es destinaran a inversions. Els comptes han tirat endavant amb els onze vots favorables de l'equip de govern (ERC, PSC, Canviem i Guanyem) i els deu vots contraris de Junts i Cs. Les crítiques de l'oposició s'han centrat en l'augment de taxes i de l'IBI que inclouen les ordenances fiscals.

L'alcaldessa, Agnès Lladó, ha qualificat el pressupost de "just i solidari" perquè la despesa que més puja és la destinada a despesa social ( +15,44%) i del foment a l'ocupació i a la rectivació econòmica de la ciutat (4,77%). "Les crisis no es poden gestionar amb austeritat per part de les administracions públiques, que han de ser el primer motor", ha subratllat.

La intervenció més dura l'ha fet el regidor de Cs, Héctor Amelló, qui ha criticat que l'equip de govern augmenti la despesa públia en quatre milions d'euros i que pugi un 6,5% l'IBI. "La festa la paguen els ciutadans", ha etzibat a l'alcaldessa i ha acusat l'equip de govern "d'obviar la realitat". "L'economia no creix ni els ciutadans poden pagar més impostos", ha alertat.

Per la seva banda, el portaveu de Junts, Jordi Masquef, ha mostrat la seva oposició a l'augement d'impostos i ha llançat un crist d'alerta al govern en relació al crèdit de 6,9 milions d'euros per finançar les inversions. "Intentin fer bondat i no tirin la pilota endavant" ha assegurat.



Les inversions

Els comptes municipals per l'any vinent representen un increment del 6,48% respecte el de l'any passat i les inversions també han patit un augment, que passen de 5,7 milions a 8,4 milions. Les inversions es finançaran a través d'un crèdit de 7 milions d'euros, subvencions i amb la previsió que es vengui la casa Nouvilas, xifrada en 1,18 milions d'euros.

Les principals inversions que es contemplen són el nou pavelló, que es torna a endur la major inversió, d'1,5 milions d'euros, i es prioritza també l'escola Carme Guasch (300.000 €), l'adequació de l'espai públic (760.000 euros) o la segona fase de la Casa Natal de Salvador Dalí (768. 400 €).