Figueres aprova el pressupost de 2021 amb retrets per l'augment d'impostos

L'equip de govern de Figueres va aprovar ahir en solitari el pressupost de l'any 2021, dotat amb 63.563.541,42 euros, dels quals 8,4 milions es destinaran a inversions. Els comptes van tirar endavant en un ple extraordinari amb els onze vots favorables de l'equip de govern (ERC, PSC, Canviem i Guanyem) i els deu vots contraris de Junts i Cs, que van criticar l'augment d'impostos que inclouen les ordenances fiscals i que no s'incloguessin les seves propostes.

L'alcaldessa, Agnès Lladó (ERC), va defensar el pressupost per ser «expansiu, just i solidari», ja que la despesa que més puja és la destinada a l'àrea social (15,44%) i al foment a l'ocupació i a la reactivació econòmica de la ciutat (4,77%). Inclou 8,4 milions en inversions i representa un augment del 6,48% respecte al de l'any anterior. «Les crisis no es poden gestionar amb austeritat per part de les administracions públiques, que han de ser el primer motor», va argumentar, però no va convèncer l'oposició.

La intervenció més bel·ligerant la va fer el portaveu de Cs, Héctor Amelló, qui va criticat que l'equip de govern hagi pujat impostos per poder incrementar la despesa pública. «La festa la paguen els ciutadans», va etzibar a l'alcaldessa, i va acusar l'equip de govern «d'obviar la realitat». Amelló també va criticar que s'augmenti l'endeutament i que demani un crèdit de 6,9 milions d'euros per fer front a les inversions. «Aquestes polítiques poden ser un fracàs i acabar amb els comptes públics al límit», va alertar. A més, va retreure a Lladó manca de diàleg i que no s'inclogués cap de les seves propostes. «Ens van donar només quatres dies i he rebut una resposta una hora abans del ple», assegurava.

En el torn de rèplica, l'alcaldessa va concretar que les propostes de Cs no estaven quantificades i que, per tant, era difícil poder-les incloure. «Ens han presentat una carta als reis», deia Lladó, i acusava el regidor de «llançar titulars» i de desconèixer el funcionament de la tresoreria de l'Ajuntament.

En relació amb l'augment d'impostos, Lladó va puntualitzar que es tracta d'una actualització de l'IPC necessària perquè l'Ajuntament no perdi poder adquisitiu. «Fa un discurs incoherent. Vostè sí que deu tenir una màquina de fer bitllets», ironitzava.



Junts demana prudència

Per la seva banda, el portaveu de Junts, Jordi Masquef, amb un to més conciliador, va mostrar també el seu desacord amb el pressupost i l'augment d'impostos i va llançar un crit d'alerta al govern en relació amb el crèdit. Masquef va recordar a l'alcaldessa que l'endeutament se situaria en el 53% i que si arriba al 75% no es podran finançar inversions sense el permís de la Generalitat. «No ens agradaria tornar a situacions anteriors, per això els demanem rigorositat en les gestions», va dir. Tot i agrair la «mà estesa» de l'alcaldessa, no hi van donar suport. «No hi ha la nostra empremta», va afirmar.