Operació policial antidroga en uns pisos de Figueres

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Figueres tenen desplegat un ampli dispositiu antidroga des de primera hora del matí al carrer Pujades de la ciutat.

Hi ha un fort desplegament de furgonetes dels Mossos i la Urbana dona suport a l'operació que té com a objectiu acabar amb els cultius de marihuana i el possible tràfic d'estupefaents en aquesta àrea.

De moment ha transcendit que hi ha diverses detencions i que en alguns pisos s'hi haurien localitzat plantacions de marihuana.

La investigació va començar fa mesos i la va iniciar la Guàrdia Urbana arran de queixes veïnals per la forta pudor dels cultius indoor i després de detectar molt moviment sospitós en aquesta zona investigada.

Després, la policia local va derivar el cas als Mossos que avui exploten l'operació que ha permès fer entrada en set dels habitatges. En alguns d'ells hi hauria cultius abundants.

Segons fonts consultades, els pisos estarien ocupats.