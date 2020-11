Més de 2.300 plantes de marihuana comissades i quatre arrestats a Figueres

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Figueres van desplegar ahir un ampli dispositiu antidroga al carrer Pujades de la ciutat. Va començar a primera hora del matí i va acabar amb quatre detinguts, sis cultius de marihuana desmantellats i 2.370 plantes intervingudes.

Els arrestats són dues dones de 21 i 45 anys, i dos homes de 21 i 24 anys, tots de nacionalitat espanyola i veïns de Figueres. Estan acusats d'haver comès presumptes delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric. Les plantacions de droga es trobaven en uns pisos, alguns ocupats, i generaven problemàtiques amb els veïns de la zona.

La investigació va començar fa mesos i de fet, la va iniciar la Guàrdia Urbana arran de queixes veïnals per la forta pudor dels cultius i diverses connexions il·legals. Els Mossos van començar a indagar a l'octubre i van comprovar que a l'edifici s'escoltaven sorolls d'aire condicionat, extractors i ventiladors, així com la forta olor a marihuana, típic de les plantacions indoor.



Dos comptadors legals

Per aquest motiu ahir es va fer el dispostiu policial on van participar agents d'investigació, seguretat ciutadana i efecitus de l'ARRO que hi eren amb vuit furgonetes. També hi havia agents de la Guàrdia Urbana i de l'empresa subministradora d'electricitat, ja que la llum estava punxada. La policia va fer vuit registres en aquest edifici, que consta de 24 habitatges.

La companyia de subministrament elèctric va certificar que només dos comptadors donaven servei legal, la resta de connexions estaven punxades de forma fraudulenta. Al mateix temps van comprovar que hi havia aguns habitatges que tenien un elevat consum de llum a causa dels aparells destinats a les plantacions de marihuana.

En set d'aquests pisos, tots ells preparats pel cultiu de marihuana, els Mossos van intervenir 2.370 plantes d'aquesta droga, 146 focus i 146 transformadors, així com aparells d'aire condicionat i tots els estris necessaris per l'òptim conreu d'aquesta droga.

Tots quatre detinguts, dos d'ells amb antecedents -una de les detingudes li consten múltiples presumptes delictes anteriors- passaran properament a declarar davant del jutge de guàrdia de Figueres.