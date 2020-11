La paradoxa de la pandèmia: Port de la Selva incrementa un 10% el turisme a l'estiu

El Port de la Selva (Alt Empordà) ha vist com aquest estiu la pandèmia no ha afectat el turisme. I és que, lluny de caure, els hostalers i comerciants de la localitat han vist com s'ha incrementat un 10% respecte l'any passat, malgrat el cop que ha suposat per aquest sector a nivell general. A més, la gran majoria dels visitants que s'han acostat al municipi han estat turistes de proximitat. En aquest sentit, Barcelona i la seva àrea metropolitana i la Catalunya del Nord han estat els llocs de procedència d'aquests visitants, un fet habitual d'altra banda. Des de l'Ajuntament destaquen aquestes "bones xifres" i ho vinculen a la política que han fet els darrers anys, que ha suposat un "model d'èxit" per el poble.

El tinent d'alcalde d'El Port de la Selva, Roger Pinart, destaca que ara mateix freguen les 2.000 persones que viuen durant tot l'any a la localitat, quan fa un temps amb prou feines arribaven als 900. "Els comerços i l'hostaleria estan encantats de com ha funcionat aquest estiu i esperem que això es mantingui", assenyala Pinart. De fet, des del consistori posen en valor haver apostat per un model diferent al de grans hotels que depenen de touroperadors que han estat els grans perjudicats aquest estiu.

"Aquí hi ha hagut un model d'èxit i a les proves em remeto. Per a nosaltres, l'actual és la fórmula ideal per seguir creixent de manera sostenible", puntualitza Pinart. En relació als habitatges buits que hi ha a la localitat costanera, el tinent d'alcalde remarca que en aquest sentit també hi han treballat i han aconseguit incrementar la població.

De fet, aquesta mateixa setmana, des de l'Ajuntament d'El Port de la Selva carregaven contra el Pla Director Urbanístic (PDU) que Territori aprovarà inicialment. Pinart considera que cada poble té les seves característiques i defensa la "gestió responsable" que s'ha fet a El Port de la Selva.

Amb tot, Pinart explica que volen veure els detalls del nou PDU i es mostra "obert" a parlar d'ajustaments. "La carnisseria que s'ha fet amb Port de la Selva, que sembla que som els dolents de la Costa Brava, quan el nostre pla urbanístic és modèlic, no ens sembla just de cap manera", concreta.