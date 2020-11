Obren una unitat Covid-19 a Puig de les Basses per presos amb símptomes lleus

La Generalitat ha posat en marxa una unitat COVID-19 al Centre Penitenciari Puig de les Basses per a presos positius de coronavirus de baixa complexitat. Té 34 llits per atendre la població penitenciària asimptomàtica o que no requereixin suport respiratori.

La nova unitat ocupa dependències que estaven buides de la Unitat Psiquiàtrica de Puig de les Basses.

Segons informa el Govern, aquesta nova unitat augmenta la capacitat de resposta si es produís un nou increment de contagis entre interns.



Balanç: 355 positius

Des de l'inici de l'emergència, 355 interns a centres catalans han donat positiu per coronavirus. N'hi ha 323 de donats d'alta. De la resta: 10 estan ingressats a la Unitat COVID-19 de Brians 2; 8 romanen al seu domicili en aplicació de l'article 86.4; 4, a la infermeria de Brians 1; 4 més, a la Unitat Hospitalària Psiquiàtrica Penitenciària de Brians 1; 2, a la infermeria de Ponent; 2, a la infermeria i el DAE del Centre Penitenciari Joves; 1, a la infermeria de Mas d'Enric; i 1 més, a un hospital de la xarxa pública.

També s'han confirmat 339 casos positius de coronavirus entre els funcionaris, dels quals 255 ja han estat donats d'alta.



Derivar gent d'altres presons

La unitat Covid de Puig de les Basses té com a objectiu atendre els positius de la presó i també s'hi podran derivar casos dels centres penitenciaris de Quatre Camins i Joves (La Roca del Vallès).

Aquesta unitat s'afegeix als dos equipaments sanitaris de referència per atendre la població penitenciària amb COVID-19, que es troben a Terrassa i Brians.

El primer és el Pavelló Hospitalari Penitenciari de Terrassa, amb 31 llits, dels quals se'n dediquen 22 a interns positius que requereixen una atenció sanitària per covid. La resta de llits del pavelló són per atendre necessitats d'ingrés hospitalari per altres malalties orgàniques o intervencions quirúrgiques. Actualment no té pacients que requereixin hospitalització per covid.

La Unitat COVID-19 de Brians 2, oberta a l'abril, amb motiu del pic de la primera onada de la pandèmia, està en funcionament ininterromput des que es va reobrir al juliol. Té 10 dels seus 22 llits ocupats. S'hi ubiquen els interns amb símptomes lleus. És el mateix perfil de positiu que atendrà la unitat de Puig de les Basses. Les tres unitats especialitzades sumen 78 llits.



Comunicacions

A partir d'avui, també es reprenen les comunicacions amb contacte directe entre els interns i les seves famílies al Centre Penitenciari Mas d'Enric (El Catllar) que es van suspendre a principis de novembre, per la detecció d'un brot de covid al mòdul 6 que va afectar 45 interns i 7 funcionaris.

Pel que fa al Centre Penitenciari de Ponent, la suspensió dels vis-a-vis familiars i de convivència es mantenen encara per protegir la salut dels interns i dels professionals, després del brot al mòdul 4 que va infectar 36 interns i 14 treballadors. La represa s'estudiarà en funció de l'evolució de les dades dels propers dies. Les úniques comunicacions que es poden fer a la presó lleidatana a hores d'ara són als locutoris, a través del vidre.

Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus