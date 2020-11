Unió de Pagesos rebutja la construcció d'una via verda entre Figueres i Vilamalla

Un camí al terme municipal del Far d'Empordà, un dels afectats pel projecte de nova via verda

Un camí al terme municipal del Far d'Empordà, un dels afectats pel projecte de nova via verda · Unió de Pagesos

Unió de Pagesos demana al Departament de Territori i Sostenibilitat que abandoni el projecte de via verda projectat entre Figueres, el Far d'Empordà i Vilamalla (Alt Empordà). Segons els pagesos, ja hi ha diversos camins i vies d'aquest tipus que connecten els municipis. El sindicat ha anunciat que l'Ajuntament del Far –el més afectat pel traçat- també rebutja el projecte per innecessari. Davant d'això, Unió de Pagesos insta el Departament a destinar els diners de la construcció de la nova via al manteniment i arranjament de tots els camins que ja existeixen i que connecten els tres municipis altempordanesos. Segons els pagesos, cada nova via representa "una destrossa considerable de l'espai productiu".

El projecte d'una via verda que ha de connectar Figueres, el Far d'Empordà i Vilamalla (Alt Empordà) ha despertat el rebuig d'Unió de Pagesos, que ho considera "innecessari". Segons apunta el sindicat, el territori de l'Alt Empordà està "saturat" de camins i altres vies que tenen la mateixa funció que la via verda.

Per aquest motiu demanen al Departament de Territori i Sostenibilitat que abandoni el projecte de construcció i aposti per mantenir i adaptar els camins que ja existeixen. El principal motiu és que cada nou camí implica una "destrossa considerable de l'espai productiu" que tenen els pagesos altempordanesos. Això implica "pèrdues" per a l'entorn i també els productors de la zona.

En paral·lel, el sindicat de pagesos ha demanat al Govern que també vetlli perquè els camins ja existents es facin servir correctament. Amb això volen aconseguir que el trànsit de vianants i ciclistes no impedeixi el pas de maquinària professional agrària que treballen en camps propers als camins.

Per altra banda, Unió de Pagesos vol fer constar que en el seu moment ja va presentar esmenes al projecte, sempre en la línia de defensa de l'espai agrari que caracteritza el sindicat. A aquestes esmenes, però, encara estan pendents de resposta per part del Departament de Territori i Sostenibilitat, fet que també ha succeït amb algun ajuntament afectat.