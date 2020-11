Figueres actualitza l'ordenança de tinença d'animals i multarà amb fins a 15.000 euros el maltractament

L'Ajuntament de Figueres ha actualitzat l'ordenança de tinença d'animals, que data del 2002, per posar-la al dia i avançar en la "protecció de la salut i seguretat dels animals". Entre les novetats, el document preveu sancionar el maltractament animal amb multes de fins a 15.000 euros. També regula les cases d'acollida, el control i cura de les colònies ferals, la prohibició de posar-los collars estranguladors o de càstig i els morrions que no permetin respirar. A més, incrementa les multes per no recollir els excrements i no llençar-los (que passen dels 300 a 1.500 euros a una forquilla que va dels 751 als 1.500 euros) i fixa l'obligatorietat de netejar l'orina dels animals amb aigua, que fins ara no se sancionava.

L'ordenança se sotmetrà a comissió d'estudi i ara s'obre el període en què les persones i entitats poden fer-hi les seves aportacions. Posteriorment, es portarà al ple per aprovar-la.

La regidora de Serveis Urbans, Espai Públic, Manteniment i Medi Ambient, Sònia Trilla, qualifica la decisió de "pas important" per adaptar la normativa a "l'actualitat".