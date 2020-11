Se salta el toc de queda a Figueres i el detenen per tenir quatre ordres de crida i cerca

La Guàrdia Urbana de Figueres ha detingut aquesta matinada un home de 36 anys que tenia quatre ordres de crida i cerca de jutjats penals de Barcelona a qui han enxampat per saltar-se el toc de queda. Els fets han passat cap a dos quarts de dues a la plaça Catalunya quan la policia ha identificat i denunciat l'individu per no respectar les restriccions nocturnes i ha descobert els manaments que tenia vigents.