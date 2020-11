Convoquen una vaga d'escombriaires a Figueres a poques setmanes de Nadal

Una imatge de la vaga d'escombriaires convocada per Nadal de 2016.

Els sindicats majoritaris d'Ecoserveis han comunicat al Departament de Treball una vaga indefinida d'escombraries a partir del 9 de desembre. L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, assegura que negociaran «fins a l'últim minut» per evitar-la. Entre els motius de la vaga, hi ha «la separació» que l'equip de govern preveu fer dels diferents serveis de neteja, com la viària –que estudien municipalitzar- o la negativa a subrogar els treballadors de parcs i jardins. També reclamen que tots els treballadors tinguin les mateixes condicions laborals.

Els sindicats majoritaris d'Ecoserveis i la UTE (CCOO i Co.bas), que gestiona els parcs i jardins, han entrat a Treball la convocatòria, que tindria caràcter indefinit.

L'empresa mixta Ecoserveis gestiona el servei de recollida d'escombraries, la deixalleria municipal, la neteja viària i l'enllumenat públic. Ho fa en el marc d'una pròrroga del contracte després que el Tribunal Català de Recusos Contractuals anul·lés l'adjudicació del servei d'escombraries fa gairebé un any en estimar els recursos de dues de les tres empreses que van recórrer-ho.

L'Ajuntament espera tenir resolt el nou contracte l'any que ve però estudia la possibilitat de municipalitzar –a través de l'empresa pública Fisersa- la part de neteja viària.

Com a primer pas, al ple de principis d'aquest mes va aprovar una modificació extraordinària de crèdit per dotar una partida d'1,5 MEUR a la compra de maquinària per a aquest servei. També està previst que el ple del mes que ve aprovi la municipalització de l'enllumenat públic.

Tots aquests canvis, que, segons fonts dels sindicats, busquen la «separació» dels treballadors, es troben en l'arrel del conflicte, juntament amb la subrogació dels treballadors de parcs i jardins, a mans de l'UTE de Serveis Integrals de Finques Urbanes, SL i Brócoli S.L. També reivindiquen que tots els treballadors tinguin «les mateixes condicions laborals».



Un «déjà vú» del Nadal del 2016

La ciutat ja va viure una vaga d'escombraries el Nadal del 2016 que es va convocar just el 25 de desembre després de quatre dies. L'alcaldessa de Figueres assegura que negociaran «fins l'últim minut» per evitar que la convocatòria es materialitzi.

Està previst que el proper 2 de desembre se celebri una taula de conciliació però Lladó ja ha avançat que treballen per tenir un Nadal «tranquil» i argumenta que «perquè es pugui produir una vaga hi ha d'haver causes laborals».